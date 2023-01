GF Vip, quella frase ‘amara’ detta in codice da Andrea a Tavassi sull’ex Murgia: segui lo schiocco delle dita

Spunta un messaggio in codice di Andrea Maestrelli sulla sua ex Nicole Murgia: ecco cosa ha detto su di lei ad Edoardo Tavassi al GF Vip.

Al GF Vip è andato in scena un momento particolare tra Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli che sembravano parlare in codice di Nicole Murgia. Ma cosa stavano dicendo i due concorrenti? C’era forse un riferimento alla fine della storia tra Andrea e la ragazza?

GF Vip: il gioco in codice tra Andrea Maestrelli ed Edoardo per parlare di Nicole Murgia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ex calciatore ha fatto con Edoardo Tavassi un gioco nel quale alternava frasi come “Mi stai sentendo” e “Non ti scordare” allo schiocco delle dita. Per molti si è trattato di un linguaggio in codice per trattare un argomento del quale sarebbe stato difficile parlare a voce.

Lo schiocco alternato delle dita, insieme a quei messaggi alternati, sembrava infatti voler dire chiaramente qualcosa…

In molti hanno pensato che si trattasse di un riferimento a Nicole Murgia, ex fidanzata di Maestrelli e presente a sua volta nella casa. I due sono stati insieme tre mesi la scorsa estate e poi la loro relazione è naufragata. Lo schiocco delle dita di Andrea sembrerebbe indicare cosa è successo per decretare la fine del loro rapporto.

In molti hanno identificato il messaggio come un “Mi menava, sono stato due volte all’ospedale” e poi “corna“.

Frasi decisamente preoccupanti, quelle di Andrea, soprattutto perché la stessa Nicole – dopo essere stata nominata dallo stesso Maestrelli – ha confermato che, una volta, gli ha tirato un piatto e lo ha ferito. Inoltre, sempre dopo la nomination, ha anche raccontato di aver mandato un messaggio ad un altro ragazzo, provocando le discussioni che hanno portato alla fine della loro storia.

Nicole avverte Edoardo su Antonella e Andrea: cosa accadrà tra qualche giorno. Lei sa quel dettaglio

Nel frattempo, dopo la fine della storia tra Antonella ed Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia ha lanciato un’ulteriore sentenza su Andrea Maestrelli e la stessa Fiordelisi.

“Ad Andrea non gli piace ma… per il gioco“, ha detto volendo intendere che più avanti potrebbe esserci qualche dinamica tra i due anche al solo fine di sviluppare qualcosa nel reality. Succederà davvero così? Cosa accadrà?

