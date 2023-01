GF VIP, Nikita scioccata dalle parole di Antonella: cosa ha confessato sul suo rapporto intimo con Edoardo

Al GF Vip, Antonella Fiordelisi fa delle dichiarazioni intime a Nikita Pelizon: ecco cosa ha rivelato su di sé ed Edoardo Donnamaria.

Al GF Vip, Nikita Pelizon è rimasta del tutto sconcertata rispetto ad alcune rivelazioni di Antonella Fiordelisi. Ma cosa le avrà mai detto la schermitrice di tanto scioccante?

GF Vip: Nikita sotto shock dopo la confessione di Antonella Fiordelisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra una risata isterica e l’altra, Antonella ha fatto a Nikita una rivelazione sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria. In poche parole, da quanto emerge, la Fiordelisi ha due giorni di ritardo e teme di poter essere incinta.

Nikita, incredula, ha chiesto come può essere possibile una cosa del genere in casa. In tutta risposta, la Fiordelisi ha confessato che lei ed Edoardo lo fanno praticamente tutti i giorni (e senza precauzioni). “Se quello è scemo che devo fare“, ha concluso Antonella.

Le due si sono guardate in faccia e sono scoppiate a ridere… ma davvero il rischio è così alto? Oppure i timori di Antonella sono destinati a sparire?

La reazione di Edoardo Donnamaria su Antonella incinta: cosa succederebbe se fosse confermata la notizia. Ecco cosa ha detto il fidanzato

Fatto sta che Antonella Fiordelisi proprio qualche giorno fa ha affrontato l’argomento con Edoardo, quando Andrea Maestrelli le ha chiesto: “se scoprissi di essere rimasta incinta proprio qua?”. Tra una risata e l’altra lei ha detto, scherzando: “Vi dico la verità, sono incinta“.

Edoardo Donnamaria ha risposto ridendo istericamente “ah ah ah, sono incinta, bella sta battuta, sto povero Cristo che nascerà e tu lo tratti così“. Lei ha cambiato subito tono e, tornando seria, gli ha risposto con un “ma ti rendi conto di quello che dici?”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy