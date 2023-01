GF VIP, la battuta agghiacciante di Attilio su Nikita: lascia senza parole Onestini

Attilio Romita si lascia andare ad affermazioni discutibili sul conto di Nikita Pelizon

Nella casa del GF VIP, Attilio Romita si è lasciato andare ad alcuni commenti su Nikita Pelizon, nel bel mezzo di una conversazione con Oriana e Sarah, dove successivamente è intervenuto anche Luca Onestini.

La sua battuta agghiacciante ha trovato anche un certo consenso nelle risposte di Oriana e Sarah, che sono rimaste ad ascoltare e a condividere il pensiero con Attilio, mentre Luca Onestini è apparso senza parole.

“Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, ma proprio per niente” ha spiegato il giornalista.

Sui social molti utenti hanno commentato la breve clip video: “Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo” ha scritto un utente su Twitter.

Antonino mette in guardia Daniele: svela che lo ha letto quando era fuori dal GF VIP. Saranno presi provvedimenti?

Intanto, dopo due settimane di assenza, Antonino è rientrato in casa e alcuni utenti hanno notato che dalle sue affermazioni è chiaro che abbia ricevuto informazioni sul mondo esterno, e sul programma stesso, attraverso i giornali.

“Stai uscendo fuori di testa? L’ho letto… “Daniele non è più lucido” si è lasciato sfuggire Antonino durante una chiacchierata con Dal Moro. “Ti fidi di me quando ti dico che ce l’hanno fatta a far mandare quel messaggio? Se ve lo dico io…” ha poi affermato durante una chiacchierata con Attilio Romita, in cui parlavano della percezione del pubblico rispetto ad alcune vicende accadute in casa.

