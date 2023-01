GF VIP, cellulare-gate: Onestini lo nasconde in tasca: la gaffe della Murgia fa scoprire tutto?

Al GF Vip scoppia il “cellulare-gate”: tra Nicole Murgia e Luca Onestini ecco i sospetti dei telespettatori.

Al GF Vip è andato in scena un momento che sta facendo molto discutere quella che sembra essere a tutti gli effetti la presenza di un telefono cellulare… Quale sarà la verità? E quali i provvedimenti a riguardo?

Cellulare in casa al GF Vip? La gaffe di Nicole Murgia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da regolamento, i vipponi del GF Vip non possono avere contatti con l’esterno se non durante le puntate serali, oltre alle conversazioni con gli autori in confessionale. Spunta tuttavia il dubbio che in molti di loro stiano utilizzando i social network, ai quali teoricamente non dovrebbero avere accesso.

Durante la GF Game Night, ad esempio, Nicole Murgia ha dato vita ad una esilarante imitazione di Oriana. Niente di offensivo, dato che la stessa Marzoli si è divertita molto della parodia. Subito dopo, però, è tornata dagli altri e ha fatto un commento che ha fatto insospettire tutti…

A bassa voce ha rivelato: “Mi ha detto Edoardo che hanno fatto un commento su Twitter“. In quel momento è calato il gelo nella casa, tanto che Oriana le ha anche chiesto un “come fai a saperlo?”, mentre Donnamaria ha cercato di deviare il discorso. Di fronte alle insistenze della Marzoli, Edoardo l’ha zittita, ma Nicole ha risposto un “Dicevano che all’inizio sembravo doppiata“.

Luca Onestini non è nuovo ai dubbi sull’uso dei telefoni nella casa

Non è tuttavia la sola volta che è successo qualcosa del genere. Lunedì scorso in puntata, molti telespettatori hanno notato che Luca Onestini aveva quello che sembrava un cellulare…

Addirittura, Edoardo Tavassi disse di sentirlo vibrare e qualcuno ha postato un video sui social nel quale si vede Luca Onestini prenderlo e metterselo in tasca. In rete in molti non sono soddisfatti di quanto vedono né della giustificazione che danno i concorrenti… Per i vipponi del GF Vip, infatti, quelle sui cellulari non sono altro che “battute“.

Anche per Luca Onestini, tuttavia, si tratta di una recidiva. Già ai tempi della sua prima partecipazione al GF Vip, nel 2017, il concorrente disse: “ho dimenticato il mio cellulare, ce l’ho sempre in tasca“. All’epoca la giustificazione fu che il “cellulare” fosse il microfono che era obbligato a portarsi dietro…

I dubbi però sono sempre di più. Quale sarà la verità?

Oriana, invece, lo nasconde sotto il letto: come è stata beccata la concorrente e cosa ci fa quando pensa di non essere osservata

Nel frattempo anche Oriana Marzoli ha dato vita a dei momenti per nulla edificanti. La concorrente del Grande Fratello Vip è stata vista nascondere una bottiglia di vino sotto il suo letto in un momento nel quale credeva di non essere vista né dai coinquilini né dalle telecamere.

Avrà sicuramente messo lì quella bottiglia per berla “in privato” insieme a Luca Onestini e a Giaele… Il gesto le causerà problemi? Il Grande Fratello prenderà provvedimenti?

