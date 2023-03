GF VIP, Daniele sbotta nella notte con Oriana: cosa si è sentito prima della censura. Squalifica anche per lui?

Al GF Vip, prima e dopo la puntata, Daniele Dal Moro è sbottato contro Oriana: ecco cosa è accaduto e come ha reagito la regia.

Qualcosa è successo al GF Vip prima e dopo l’ultima puntata, quando Daniele ha cominciato ad urlare contro Oriana Marzoli. Ma cosa avrà causato questa esplosione? E soprattutto, cosa accadrà adesso?

GF Vip: Daniele contro Oriana prima e dopo la puntata

Poco prima che cominciasse il serale, infatti, mentre la regia inquadrava Maestrelli seduto in cortiletto, in sottofondo si sentivano le urla di lui: “Lo vuoi capire o no? Testa di ca..o! Sei una bambina, Oriana! Infrangi il regolamento, ti metti lì, pensi di sapere la verità ma non hai capito una minc…a. Ma lo vuoi capire che ti comporti come una bambina di 13 anni o no? Sono qua a discolparmi di cose che pensi di aver capito e che non sono nemmeno reali…”

Ovviamente la destinataria di queste urla era Oriana Marzoli… Subito dopo la puntata, Daniele ha ricominciato, dicendole: “Ma chi vuole una che si comporta come te a vent’anni? Ma nessuno…”

E lì è sbottata la concorrente di origine venezuelana: “Tu mi vuoi far passare come una persona di m…a quando non lo sono. Adesso ti interessa questo perché sei fatto così“.

La regia ha però tagliato il litigio, spegnendo i microfoni e cambiando inquadratura. Molti telespettatori hanno accusato la produzione di voler proteggere Daniele, in quanto quando i litigi sono stati tra Donnamaria e Antonella, tutta questa censura non c’è stata.

Ad ogni modo, nella notte Micol ha avvicinato Oriana chiedendole il motivo delle urla…

“Perché ho urlato? Perché adesso non si può manco urlare? È stato per lui…”, ha detto lei senza approfondire. Anche se poi le due concorrenti hanno cominciato a parlare a bassa voce e facendo allusioni che non si sono udite…

La reazione di Oriana dopo le parole di Dal Moro: Giaele e Onestini cercano di calmarla. Mai vista così

Oriana era completamente disperata, tanto che dopo la puntata si è sfogata sulla situazione con Giaele e Luca Onestini, che hanno provato a calmarla.

Il suo sfogo è stato piuttosto pesante: “Anche le parole che sta dicendo adesso, uno che ripete sempre che io sto giocando dall’inizio… ma tu hai visto come sono stata? Lui mi piace veramente e non si è reso conto che mi piace veramente. Ora sembra che mi odi e mi vuole far passare come una persona di m quando non lo sono. Non lo sto attaccando. Ho solo detto una cosa, che mi manca affetto. E invece tu guarda le cose brutte che dice di me…”

