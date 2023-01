GF Vip, Dana offende pesantemente Oriana? ‘Dalla strada al…’: come l’ha definita senza peli sulla lingua

Al GF Vip va in scena un catfight tra Dana Saber e Oriana Marzoli con tanto di pesantissimi insulti: ecco cosa ha detto la modella italo-marocchina alla coinquilina.

Al GF Vip, Dana sta facendo scintille da giorni: la concorrente, pur essendo una delle ultime entrate, è già riuscita ad entrare in contrasto con gran parte della casa, a partire da Oriana Marzoli. Proprio nei confronti della venezuelana, infatti, la Saber ha mostrato insofferenza, litigandoci di continuo e utilizzando parole non certo di elogio. Ma cosa le avrà detto di tanto terribile?

GF Vip: l’insulto pesante di Dana ad Oriana. Ecco cosa le ha detto in arabo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre, insieme a Nikita, stava consolando Antonella Fiordelisi (attaccata proprio da Oriana), Dana si è lasciata sfuggire una frase che sta facendo discutere: “Lo schifo di certe persone, mi fanno venire voglia di vomitare. Direttamente dalla strada al Grande Fratello“.

Ma se questo vi sembra poco, sappiate che la modella di origini marocchine ha insultato Oriana ancor più pesantemente facendo ricorso all’arabo.

Tra lei e la Marzoli c’è stato un momento di catfight per via di alcuni vestiti. La Saber si era infatti appropriata dell’armadio di Oriana, che infuriata ha spostato i suoi vestiti e le sue scarpe. In mezzo a mille insulti in italiano, Dana ha quindi provveduto a dare della poco di buono ad Oriana, gridandole contro delle parole che chi comprende la lingua araba ha capito benissimo…

Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti? Oppure quelle frasi passeranno in sordina senza che il Grande Fratello intervenga?

Il ricorso alle lingue straniere, ad ogni modo, è piuttosto inviso alla produzione ma non è solo Dana ad utilizzarlo: anche la stessa Oriana più volte parla con Onestini nella sua lingua madre.

In una di queste sue chiacchierate in spagnolo, ha detto chiaramente di voler dire a Nikita e ad Antonella di volersi “vendicare” andando a dormire a letto rispettivamente con Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria… Insomma, un gesto simbolico, che siamo sicuri porterà dietro una serie di conseguenze…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy