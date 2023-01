GF VIP, la frase agghiacciante di Davide su Oriana: ci saranno conseguenze per quanto detto?

Al GF Vip, Davide Donadei si lascia sfuggire una frase di cattivo gusto su Oriana Marzoli. Verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Ieri sera al GF Vip, Davide Donadei si è lasciato sfuggire una frase infelice su Oriana Marzoli che adesso potrebbe costargli molto cara. Ma cosa avrà detto sulla coinquilina? È davvero qualcosa di così tanto grave?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, brutta scena con il cibo: Oriana, Luca e Tavassi protagonisti di un momento molto criticato nella notte

Davide Donadei e la frase infelice su Oriana: ecco cosa ha detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Davide era in cucina, Oriana era con gli altri in sala… A un certo punto si è sentita la voce della Marzoli che diceva “Non respiro“. “Magari“, ha detto Davide rispetto alle parole della coinquilina. Un’uscita estremamente infelice che ha fatto subito insorgere i telespettatori, che ora chiedono provvedimenti alla produzione.

C’è chi chiede di far girare il video e chi è rimasto orripilato di fronte a quelle parole anche perché non è la prima volta che Davide si riferisce in termini poco rispettosi alla Marzoli. Parlando con Nikita, qualche giorno fa, ha detto: “Oriana è una cogl…a. È una persona che non porta rispetto. E quindi non merita il mio rispetto. E quindi ti chiamo cogl…a“.

Cosa succederà adesso? Il Grande Fratello punirà Davide in qualche modo? Oppure le sue parole non avranno conseguenze?

Il momento super hot tra Oriana e Daniele stanotte: la pace piccantissima. Lei mostra un pò troppo a lui

Oriana, nel frattempo, ha fatto la pace con Daniele Dal Moro. Nella sera, la Marzoli si è riavvicinata all’ex tronista, ributtandosi tra le sue braccia tra uno scherzo e una stretta, tra abbracci e bacetti…

A un certo punto, Oriana si è praticamente lanciata in braccio a Daniele, dando vita a un momento hot per i telespettatori, bissato qualche attimo dopo. Salendo sul mobile, solo con addosso una vestaglia, Oriana ha praticamente mostrato il suo lato b alle telecamere… Non che sia la prima volta! Ma fa sempre un certo effetto!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy