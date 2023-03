GF VIP, Donnamaria rifiutato da Antonella: la scena a letto che esaspera Edoardo. Cosa è successo

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha provato a tornare a letto con Antonella: ecco come ha reagito la ragazza.

Nella notte, dopo l’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha provato a tornare a letto con Antonella Fiordelisi, che però non ha reagito proprio come ci saremmo aspettati.

GF Vip: Edoardo Donnamaria prova a infilarsi a letto con Antonella. La reazione della ragazza

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, analizzando la puntata, durante la quale Antonella ed Edoardo hanno avuto un confronto molto intenso.

In tale occasione, la Fiordelisi ha espresso con chiarezza il suo punto di vista, spiegando che pur essendo ancora innamorata di Donnamaria, non ha alcuna intenzione di tornare con lui. Antonella ha infatti affermato che non può più tollerare i suoi comportamenti, che hanno minato la fiducia che nutriva nei suoi confronti.

Per lei, la storia tra loro è definitivamente chiusa e non esiste la possibilità di una riconciliazione. Questa posizione decisa di Antonella ha suscitato grande interesse e curiosità tra i telespettatori, che si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione di Edoardo e se lui avrebbe tentato di riconquistare la sua amata nonostante la sua ferma opposizione.

Nella notte, infatti, Donnamaria ha provato a tornare a letto con lei, abbracciandola da sopra le lenzuola e dandole qualche bacetto. “Che bella che eri oggi in studio“, le ha detto… “Sì? Quanto?”, ha risposto lei. E lui continuando a baciarla, ha risposto: “Centomila milioni“.

Poi, si è messo accanto a lei, ha provato ancora ad abbracciarla e a baciarla, venendo respinto con decisione. Di fronte al rifiuto della donna, lui ha reagito stizzito, arrabbiandosi e andando via con nervosismo estremo.

I commenti a riguardo sono stati decisi. Tra chi si chiede il perché di questo atteggiamento e chi invece va giù più duro: “Eccolo Edoardo stasera non fa altro che buttarsi su Antonella senza rispettarla! Spera di ottenere solo una cosa da lei! Che grande novità! Anche in modo piuttosto aggressivo! Non mi piace per nulla come la sta trattando!”

La vicenda dei Donnalisi, ad ogni modo, è ben lontana dalla risoluzione definitiva.

Donnamaria va a consolare Micol: Antonella non li ha visti? La scena tra i due in cortiletto

Dopo la puntata, Micol Incorvaia è crollata definitivamente dopo essere stata bacchettata da Sonia Bruganelli. Appartatasi in cortiletto con i due Edoardo, ha rivelato di voler abbandonare la casa: “Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Sì faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via“.

Edoardo Donnamaria, a quel punto, ha stretto forte la sua ex, dandole un abbraccio e un bacio di consolazione. Cosa sarebbe successo se la Fiordelisi li avesse visti? Anche perché lei non si è fatta consolare da Tavassi, ma da Donnamaria sì!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy