GF VIP, Donnamaria e Antonella rischiano grosso? Quello che è successo stanotte potrebbe causargli problemi

Al GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, hanno costruito una fortezza e ora rischiano grosso. Ecco perché.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi rischiano grosso al GF Vip: i due hanno costruito una capanna di coperte e cuscini sul divano e sono andati a nascondersi lì sotto… Peccato la situazione potrebbe costar loro davvero cara…

GF Vip: Donnamaria e Antonella rischiano davvero tanto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che nel van avevano tolto i microfoni ed eluso le telecamere, era infatti arrivata la nomination d’ufficio…

Qualcosa del genere, quindi, potrebbe accadere anche ai Donnalisi, tanto che ci sono anche telespettatori che invocano provvedimenti.

Le regole del programma prevedono che i concorrenti debbano sempre essere visibili alle telecamere e non possono alterare o manomettere l’attrezzatura fornita loro. Costruendo la loro fortezza e nascondendosi alle telecamere, Donnamaria e Antonella hanno violato queste regole e potrebbero subire gravi conseguenze.

“Nascondersi dalle telecamere ed eludere i microfoni è vietato nel regolamento che vale per tutti no? Ma quindi domani anche loro vanno in nomination d’ufficio? O la regola valeva solo per far fuori in qualche modo i nostri?”, ha commmentato una persona. Oppure: “Che schifo senza i microfoni, nascondersi dalle telecamere? È vietato nel regolamento che vale per tutti o no?!? Autori, smettete di proteggere i Donnalisi“.

Resta da vedere quale azione, se del caso, i produttori del programma prenderanno contro i due concorrenti. Ma una cosa è certa: il loro comportamento giocoso potrebbe costare molto caro.

Saranno richiamati, eliminati o finiranno in nomination? C’è chi è pronto a scommettere che non accadrà nulla.

Nikita sgridata dagli autori del GF VIP: i telespettatori però notano quel dettaglio molto strano sul microfono

Nel frattempo, ad esempio, Nikita Pelizon è stata richiamata per essersi tolta il microfono. Anche se stava da sola, a struccarsi, lontano da tutti gli altri. Inutile dire che i telespettatori hanno protestato vistosamente.

Tra un “non c’è nessuno con lei, non sta nemmeno parlando, gli altri si fanno discorsi per ore senza microfono senza essere richiamati“, e un “Però quelli sotto la capanna possono starci senza microfono, che circo”, la protesta sembra apparecchiata…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy