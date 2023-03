GF VIP, Donnamaria rischia con quel gesto nei confronti di Antonella? Cosa è successo stanotte

Il comportamento di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi al GF Vip ha causato molte polemiche. Quel gesto potrebbe costargli caro.

Al GF Vip, sta facendo discutere tantissimo il gesto violento che Edoardo Donnamaria ha compiuto nei confronti di Antonella Fiordelisi.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Rifiutato da Antonella: la scena a letto che esaspera Edoardo. Cosa è successo

GF Vip: il gesto violento di Donnamaria gli costerà la squalifica?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella notte, ad un certo punto, Edoardo ha afferrato e spintonato Antonella, dicendole: “Quanto sei bona, por.. put..a, perché sei così bona, ca..o perché?”

L’ha spinta fino a farla sedere su un divanetto e poi le ha messo le mani in faccia premendole la testa contro lo schienale con una violenza assurda

Antonella ha reagito ridendo e dicendogli semplicemente un “Tu sei folle, tu sei matto“, ma il gesto sta facendo davvero discutere.

Su Twitter l’hashtag #fuoridonnamaria è ormai in tendenza… anche perché i gesti controversi di Edoardo non si limitano a quello appena descritto.

Nella notte, ad esempio, mentre Antonella dormiva, lui si è avvicinato al letto e ha cominciato a stringerla e ad abbracciarla. Poi non sappiamo cosa è successo, perché la regia ha staccato la telecamera in quell’esatto momento.

Ma i momenti violenti di Edoardo Donnamaria nei confronti della Fiordelisi sono ormai all’ordine del giorno…

C’è un’altra scena nella quale lo si vede avvicinarsi ad Antonella dicendo “Io ti odio ma non ti riesco a non prendere tutta così“, prima di cominciare a stringerla con forza tentando di baciarla. Peccato che Antonella non sembrasse affatto consenziente e durante tutto il tempo ha continuato a ripetergli di fermarsi e a dirgli di no, guardandolo spaventata.

C’è chi ha notato che spesso tenta di bloccarla, ma anche di pizzicarla e farle male. E addirittura qualcuno ha ripreso una scena mentre lei gli chiede “Non mi fare più del male“, mentre lui la schiaccia contro il muro e tenta violentemente di baciarla.

I gesti di Donnamaria gli costeranno la squalifica dal GF Vip? In molti sono pronti a scommettere di sì.

La frase di Edoardo a Nikita che ha fatto rabbrividire i fan del reality: ‘i sacchi in testa con la cintura qua’. Cosa ha detto

Ma non è solo il pubblico a casa ad essere rabbrividito nei confronti della violenza di Edoardo Donnamaria, ma anche gli altri concorrenti del GF Vip stesso.

Quando Nikita ad un certo punto ha proposto “Raga, ma facciamo la corsa con i sacchi?”, Edoardo ha risposto: “Sì l’abbiamo già detto, facciamo una nuova versione con i sacchi in testa con la cintura qua (indicando il collo, ndr), inizi tu“.

Parole queste, che hanno fatto ancora rabbrividire i telespettatori e che rischiano chiaramente di mettere la parola fine all’esperienza di Edoardo Donnamaria nella casa più spiata d’Italia.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy