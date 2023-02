GF VIP, Donnamaria e quel gesto piccante alla Murgia: lei gli sposta la mano. Cosa è successo tra i due

Cosa succede tra Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria? Alcuni utenti hanno condiviso su Twitter dei video in cui i due sono in atteggiamenti equivocabili

A poche ore dalla diretta su Canale 5, nella casa del GF Vip un episodio tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia è finito sotto la lente d’ingrandimento degli utenti che seguono e commentano il programma su Twitter.

Si tratta di un video in cui si vedono alcuni vipponi fuori in cortile seduti sulle poltroncine a parlare. Edoardo, mentre chiacchiera, abbraccia la Murgia: la sua mano però sembra finire sul seno della ragazza, che però gli sposta la mano senza dire nulla.

“poi fa la vittima facendo passare Antonella per la poco di buono con Antonino”, “Edoardo tocca il seno di Murgia, la insulta, non se la fila, e secondo lui è Antonella che manca di rispetto. Ha anche detto che vuole una pausa…” hanno commentato alcuni utenti.

“ragazzi capitela, è stata rifiutata da Daniele, Luca ha Ivana, Tavassi ci sarebbe anche stato ma si è trovato Clizia, Antonino è andato via, quindi o riprova con Andrea dopo la storia dei piatti volanti o rimane Edoardo Donnamaria, da qualcuno dovrà pur buttarsi” ha commentato sarcasticamente qualcun altro su Twitter.

Cosa è successo tra Murgia e Donnamaria? Lei lo racconta a Luca in codice: ecco cosa ha svelato

Intanto, su Twitter circola un altro video in cui Nicole Murgia racconta in codice a Luca Onestini cosa è successo con Edoardo Donnamaria nel van, coprendosi a volte la bocca con le mani per non far vedere esattamente cosa stava dicendo. Secondo alcuni spettatori è chiaro che nel van tra i due sia accaduto qualcosa di più. Il dubbio, per ora, rimane.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy