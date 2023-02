GF VIP, Edoardo si sdraia su Alberto: il momento davanti a Sarah. Cosa è successo stanotte

Il GF Vip ha fatto ancora una volta parlare di sé, grazie a qualche momento particolarmente hot che ha visto protagonisti Edoardo Donnamaria e Alberto

Momento hot al GF Vip tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria che, dopo la nuova crisi tra quest’ultimo e Antonella Fiordelisi hanno dato vita a uno spettacolo particolare davanti agli occhi di Sarah Altobello.

MomentI hot al GF Vip tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria

Il primo momento hot è stato quando Donnamaria si è messo a piedi nudi davanti ad Alberto, che era sdraiato a letto, per farsi massaggiare. Scherzando ha anche detto: “Come vuoi che io mi metta? Dai, annusali, che so che ti piace!”

“Non dire queste cose! Non mettermi in mente questa immagine orrenda“, ha risposto De Pisis, rifiutando di massaggiarlo.

Poi però ha chiesto un bacio sulla guancia per “riappacificarsi“, prima di procedere effettivamente al massaggio… Inutile dire che il momento, pur avendo fatto sorridere i due concorrenti, ha anche suscitato un po’ di imbarazzo.

Ebbene, non è stata la sola scena bollente tra i due… Nel corso della serata, mentre Alberto stava ballando dopo la puntata, Donnamaria si è presentato da lui facendogli una strana proposta.

“Possiamo fare finta di fare se..o? E vediamo che succederà…”, ha chiesto ad un imbarazzato De Pisis

Alberto gli ha detto di smetterla e si è allontanato infastidito.

Nella notte, tuttavia, i due hanno dormito insieme: Alberto era sotto le coperte ed Edoardo è andato a sdraiarsi su di lui, abbracciandolo, ancora davanti a Sarah!

Non è chiaro se sia stato solo un momento di confidenza tra amici o qualcosa di più, ma di certo ha suscitato l’interesse e la curiosità degli spettatori. Ma, soprattutto, l’atteggiamento di Donnamaria nei confronti di Alberto potrebbe essere visto come un tentativo di cercare conforto altrove dopo l’ennesima crisi con la Fiordelisi?

Antonella e lo slip-trease in camera da letto: cosa fa mentre ci sono delle persone a letto

Vanno bene i momenti hot che si sono visti al GF Vip tra Edoardo ed Alberto ma anche Antonella Fiordelisi non è da meno… Anzi, il suo gesto ha lasciato stupefatti praticamente tutti.

La concorrente, nella notte, è uscita dal bagno ed è entrata in camera mentre c’erano anche altre persone. Poi, ha preso uno slip e se lo è infilato direttamente lì, davanti alle telecamere e ai coinquilini che erano a letto!

Il gesto ha stupito un po’ tutti, anche perché aveva lasciato quelle mutandine lì con il salvaslip già usato, facendo rimanere i telespettatori a bocca aperta!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy