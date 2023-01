GF VIP, Edoardo Donnamaria sta male? Le condizioni del ragazzo preoccupano i fan: cosa è successo dopo la lite con Antonella

Come sta Edoardo Donnamaria? Molti telespettatori e concorrenti del GF Vip sono preoccupati delle sue condizioni di salute. Ecco perché.

Al GF Vip, i Donnalisi hanno vissuto momenti di alti e bassi e, adesso, sono in una fase di rottura e litigi… Preoccupano però le condizioni di salute di Edoardo Donnamaria, tanto che molti sono i telespettatori che si chiedono come sta dopo l’ultimo litigio con Antonella.

Come sta Edoardo Donnamaria? Le rivelazioni degli altri concorrenti del GF Vip

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Già solo nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, Antonella è entrata nel van, accusandolo, insultandolo, piangendo e devastandolo moralmente… Subito dopo è corsa in confessionale, secondo alcuni telespettatori solo “per la clip”

A colpire è tuttavia l’immagine di Edoardo, solo in corridoio su una sedia, completamente devastato, in uno stato quasi catatonico…

Sono in tanti a preoccuparsi delle condizioni di salute di Donnamaria, non solo tra i telespettatori. Anche qualche concorrente della casa ha cominciato ad accorgersi del suo stato, anche perché i suoi comportamenti cominciano a essere preoccupanti.

“Forse voi non lo avete visto – ha detto Luca Onestini a Tavassi, Attilio e Micol – ma io adesso non sto più zitto perché mi son rotto i cog…ni. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è vomitare là dietro perché sta di me..a e non ce la fa più… c’è bisogno di aiutare questa persona. Questa situazione lo sta massacrando“.

Anche Tavassi ha raccontato di averlo visto, dopo il litigio con Antonella, a dormire scalzo sul pavimento, senza coperte addosso e completamente al freddo. Attilio, invece, ha riportato di averlo visto parlare da solo.

E Luca ha aggiunto quella che sembra essere una frecciatina alla Fiordelisi: “È tutto fuorché una roba finta, come dall’altra parte, che è solo per attirare attenzione. Quello si è messo a vomitare dietro un letto, lì, per non essere visto“.

Insomma, le condizioni di Edoardo Donnamaria sono decisamente preoccupanti: chiedersi come sta è solo il primo passo. Il Grande Fratello interverrà per andargli in aiuto? Cosa accadrà adesso?

Antonella si avvicina a Edoardo nella notte: la frase che gli dice mentre lui piange fa arrabbiare i fan

In molti hanno notato che, durante l’ultimo litigio con la Fiordelisi, Edoardo le abbia detto: “So’ cinque giorni che sto così, Antone’. Che fai? Finta di non vedermi? Pensi che non lo so che mi hai visto? Manco mi hai degnato di uno sguardo“.

Antonella ha risposto: “Sono io quella che è stata male, non te“. E lui: “È questo il problema, che tu non ti rendi conto”.

La frase di lei non è piaciuta a molti telespettatori e i commenti contro la Fiordelisi si affollano: “ti piange davanti il tuo fidanzato e ti inventi che lui non è stato male, Edo scappaaaaa“. Oppure: “Mamma mia dopo 5 giorni che non si parlano lei sa solo dire che lei stai rovinando il percorso. Uaho grande donna! Edo esci da quella casa e basta“.

