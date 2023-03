GF VIP, Donnamaria rimprovera Luca per quella mano su Antonella: cosa è successo durante la puntata

Fa discutere un gesto che Edoardo Donnamaria ha fatto al GF Vip nei confronti di Luca Onestini per una mano che sembrava aver toccato Antonella

Durante l’ultima puntata del GF Vip è andata in onda una scena che ha fatto discutere non poco tra Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Antonella Fiordelisi. Ma cosa sarà successo?

GF Vip: la reazione di Edoardo di fronte al gesto di Luca Onestini

Mentre diversi concorrenti del reality show erano in posa per una fotografia, in molti hanno notato un gesto di Edoardo Donnamaria. Il concorrente, con gli altri in fila per la foto, ha infatti notato che Luca Onestini era “troppo vicino” ad Antonella Fiordelisi.

Abbracciandola per lo scatto, sembrava che le avesse posato una mano sul lato B, tanto che Donnamaria ha cominciato a fare gesti plateali per fargliela togliere.

Inutile dire che i commenti sui social a riguardo sono veramente tanti: “Mamma mia quanto è geloso anche del suo amico Luca gli ha fatto cenno di togliergli la mano dal sedere scorrazzando“. Oppure: “Vabbè ciaone proprio! Edoardo vivrà una brutta vita se non esce dal medioevo“. E ancora: “Dai ma che tristezza!! Uno così non lo vorrei manco se fosse l’ultimo uomo nella galassia”.

E c’è chi prevede il futuro: “ma tanto Antonella finito il programma lo molla, mica è scema a stare con uno come lui che non le fa fare e vedere nessuno“.

Anche molti altri hanno criticato il comportamento del concorrente, definendolo troppo geloso e possessivo. Non a caso, questo episodio ha suscitato un dibattito sulla questione e del rispetto nei rapporti tra le persone, specie in vista della Giornata Internazionale della Donna. D’altronde, chi ci crede che Luca Onestini abbia davvero toccato il sedere alla ragazza durante una foto?

Il video che non hanno mostrato in diretta dove Antonella critica Donnamaria: ‘E’ stupido questo ragazzo’

C’è una clip su Edoardo e Antonella che non è stata mostrata in puntata ma che ha fatto il giro del web. Nel video si vede Antonella che si lamenta con Nikita proprio di Donnamaria: “Capisco perché lui manda queste provocazioni. Io poi glielo dico anche in faccia, quindi non è parlare da dietro. Perché le cose che ho detto a lui sono le stesse che ho detto a loro in faccia. E mi chiedo: ‘è stupido questo ragazzo?’. Non lo so, è proprio strano…”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy