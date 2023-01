GF VIP, Antonella rimproverata da Edoardo su quella questione intima: è giusto scandalizzarsi ancora nel 2023?

Va in scena un momento “scandaloso” al GF Vip, con Edoardo che rimprovera Antonella Fiordelisi e fa arrabbiare i telespettatori. Ecco perché.

Tra gli aspetti più positivi di un reality show come il GF Vip, ci sono le riflessioni sull’evoluzione della società che il programma comporta. Un esempio ci viene da Edoardo Donnamaria che rimprovera Antonella Fiordelisi per una questione che fa scandalizzare i telespettatori. Ma cosa avrà mai detto il concorrente alla sua fidanzata?

LEGGI ANCHE :– Scena hot al GF Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: quel momento riesce addirittura ad imbarazzare Sarah Altobello.

GF Vip: Antonella dice “assorbente”, Edoardo la rimprovera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, mentre era in cucina con gli altri, Antonella ad un certo punto ha detto: “Forse devo andare a cambiarmi l’assorbente“. Edoardo le ha risposto stizzito con un: “amore ma che ca..o dici?”

“Ma come che ca..o dici, oh?”, ha risposto la Fiordelisi. Ed Edoardo, ancora: “Ti sembra una frase da dire questa? Hai detto che ti vai a cambiare l’assorbente“. Lei ha negato: “Non ho mai detto assorbente, ho detto che mi devo andare a cambiare. Mo sei geloso che mi devo andare a cambiare? E cosa devo dire? Vado in bagno… mi devo andare a cambiare?” Lui ha insistito: “Dici come ti pare, dico solo che non è carino“. Lei è corsa via dicendo: “Questi so’ tutti pazzi, mamma mia“.

La polemica dei fan dopo le parole di Donnamaria: possibile che non si possa dire “assorbente”?

Ma a molti è parso strano il fatto che Edoardo abbia ripreso Antonella su una parola di utilizzo comune come “assorbente”: “Edoardo che addirittura rimprovera Antonella solo perché ha osato dire in pubblico che doveva andare a cambiarsi l’assorbente come se nel 2023 ancora ci dovessimo scandalizzare se una donna parla di ciclo“.

E ancora: “Fanno i porci 24 ore su 24, condividono letti e bagno e una non può dire assorbente. E il 1950 muto“. E qualcuno, ironicamente: “Oh no! Ha detto che deve cambiarsi l’assorbente. Che roba scandalosa da dire!”

Ad ogni modo, la polemica di Edoardo sembra del tutto fuori luogo, al di là di Antonella che ha mentito su quello che ha detto di fronte al rimprovero di Edoardo. Possibile che ci si scandalizzi ancora nel sentire parlare di mestruazioni, ciclo ed assorbenti? Possibile che l’argomento sia per molti ancora tabù?

Oriana e la pesante battuta su Antonella: ‘figlia di…’ L’offesa detta davanti a Onestini passerà inosservata?

Ma la questione Antonella sta generando polemiche oltre la questione degli assorbenti e soprattutto per via dei commenti di un’altra concorrente: Oriana Marzoli. Parlando con Luca Onestini, la ragazza di origine venezuelana ha infatti offeso pesantemente la schermitrice.

In spagnolo ha detto delle parole su di lei che possono essere tradotte tranquillamente come: “è una rottura di cog…ni”. E poi ha aggiunto un “pu.a madre” che si comprende facilmente…

Mentre Onestini le rispondeva con un “mi fai troppo ridere“, quelle affermazioni su Antonella rimarranno impunite? Oppure in puntata sarà dedicata una clip alle parole di Oriana? Ci saranno conseguenze per la Marzoli?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy