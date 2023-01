GF Vip, la frase di Oriana su Daniele: ‘Che schifo’. Come ha reagito quando Onestini le ha chiesto del suo fidanzato

Oriana e Daniele sono arrivati allo scontro logorando definitivamente il loro rapporto

Durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip, andata in onda in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha affrontato anche il “triangolo” tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Durante la settimana, Daniele e Oriana sono arrivati allo scontro: il ragazzo non ha mandato giù alcuni comportamenti ambigui e discutibili di Oriana, tanto da arrivare a litigare.

Più tardi, nella casa, Luca si è subito riavvicinato a Oriana, chiedendole: “Dove sta tu novio?”, e Oriana ha immediatamente risposto: “Che schifo, mi viene da vomitare”. Insomma, tra i due non sembra essere finita bene, nonostante non sia mai iniziata una vera storia.

