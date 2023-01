GF VIP, Antonino guarda preoccupato la magrissima Giaele farsi la doccia: quanto pesa ora la concorrente

Al GF Vip, Antonino si preoccupa di quanto pesa Giaele De Donà. La concorrente sembra essere dimagrita tantissimo.

Nella casa del GF Vip in molti hanno notato che Antonino, seduto insieme ad altri coinquilini, ha cominciato a guardare fisso Giaele che si faceva la doccia: la concorrente gli è parsa molto dimagrita, tanto da spingere lui e il pubblico a chiedersi quanto pesa. Qual è la verità sulla De Donà?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, topi entrano in cucina? Andrea spaventatissimo corre via: cosa fa Antonino

Quanto pesa Giaele De Donà? La confessione dopo la preoccupazione di Antonino

“Sai che c’è? Tu non hai più assimilato secondo me… Perché tu mangi. Però non assimili Tra un po’ di stress, un po’ di ansia, non assimili… – ha detto Spinalbese alla concorrente – Guardati allo specchio… Lo sai che da quando sei entrata sei un’altra persona?”

E poi ha aggiunto: “Tu non ti asciughi! Bruci i muscoli… ma è una questione di stress. Devi stare più tranquilla“.

Giaele, alta quasi un metro e 80, sembra pesare circa 64 chili… così almeno ha detto lei… Anche i telespettatori, oltre ad Antonino, cominciano a preoccuparsi. La concorrente è davvero sottopeso!

Antonino spiffera all’orecchio della De Donà il peso di Oriana dopo mesi nella casa: ‘stiamo peggiorando tutti qui dentro’. Ecco quanto pesa ora Oriana

Antonino, tuttavia, a Giaele ha poi rivelato quanto pesa Oriana che, a differenza della De Donà, è un po’ ingrassata, anche a causa del fatto di non essersi potuta allenare per un mese a causa della ferita. Antonino lo ha detto facendo leva sul fatto che – pur non arrivando a 50 kg per 1.58 di altezza – quando è entrata nella casa ne pesava 44.

Giaele ha risposto: “Eh, ma stiamo tutti peggiorando qua dentro. Per me per esempio è l’opposto“. Sarà davvero l’effetto della casa?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy