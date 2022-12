GF VIP, Micol sorpresa di nuovo a origliare Antonella con Edoardo: cosa dice sulla fidanzata di Tavassi

Nella notte, al GF Vip, Micol Incorvaia sorpresa ad origliare Antonella Fiordelisi… che parla proprio di lei. Ecco cosa ha detto.

Al GF Vip in molti stanno impazzendo per un gesto fatto nella notte da Micol Incorvaia nei confronti di Antonella Fiordelisi. La concorrente ha fatto sorridere tanti telespettatori (e qualcuno lo avrà fatto sicuramente innervosire). Ma cosa avrà mai combinato?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Antonella attaccata da Tavassi: Edoardo senza freni. La scena che a molti non è piaciuta

GF Vip: nella notte Micol origlia le parole di Antonella Fiordelisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre era a letto, Micol si è avvicinata al muro per origliare ciò che diceva Antonella Fiordelisi nell’altra stanza, con Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria.

Il caso ha voluto che la schermitrice stesse parlando proprio di lei: “Guarda caso hanno fatto gruppo e hanno nominato tutte me. Ma stiamo scherzando? Oriana e Micol lo sapevo… vabbè anche Giaele mi aveva nominata in confessionale perché fanno ‘il branco’. Però non lo so, non ne ho la certezza… Però da lei (Micol) me lo aspettavo“.

Al di là delle parole di Antonella che riguardavano da vicino Micol, in molti sono impazziti per il gesto della Incorvaia ma anche un po’ della sua incoerenza… Poco prima, infatti, durante un litigio con la Fiordelisi, le aveva detto: “Tu per me non sei nessuno, non mi interessa ciò che dici e fai“. Non è proprio così, dato che ha passato la notte a origliare ciò che diceva…

Televoto GF VIP rischia di essere bloccato? Riattivati i bot: ‘non scrivetelo’. I dettagli

Nel frattempo, tuttavia, la questione nomination tirata in ballo dalla Fiordelisi rischia di portare a serie ripercussioni sul televoto. Girando per Twitter, scopriamo che diversi fan di Antonella avrebbero riattivato dei BOT e proponendo modalità alternative per poter votare più volte “ingannando” il sistema dell’App.

Insomma, metodi truffaldini che rischiano di mettere in crisi il televoto che potrebbe per questo motivo essere annullati, tanto che qualcuno ha risposto: “Sì ma almeno non scrivetelo, che ci leggono“. Cosa succederà?

Photo Credits: per gentile concessioni dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy