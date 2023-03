GF VIP, Onestini lo confessa sugli autori: perchè Ivana è stata mandata via

I tre ospiti del GF Vip hanno lasciato la casa nell'ultima puntata, ma Luca Onestini ha svelato una scelta degli autori riguardo a Ivana Mrazova.

Dopo una lunga permanenza all’interno della Casa, per i tre ospiti del GF Vip è giunto il momento di lasciare la casa: durante l’ultima puntata Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova hanno quindi salutato i concorrenti del reality show e hanno abbandonato il gioco. Ma sulla sua ex, Luca Onestini ha rivelato che gli autori hanno fatto una precisa scelta.

GF Vip: secondo Onestini dietro l’addio di Ivana c’è una precisa scelta degli autori

Ancora durante la puntata, infatti, Luca si è lamentato con i due Edoardo: “L’unica cosa che mi viene da pensare è che lei è venuta qua per fare su un casino, questi hanno cercato di mettersi in mezzo da tutte le parti. E quindi se non han fatto il televoto e se hanno deciso loro…”

In pratica, il fatto che Ivana abbia lasciato il GF Vip dipenderebbe dall’impossibilità di creare ulteriori dinamiche, dato che Onestini ha continuato a dire: “Sì, però ha detto: ‘per come siete fatti voi, qua sicuramente oltre non si può andare’ quindi Ivana può salutarti…”

“Vabbè, mi pare un po’ eccessivo“, ha risposto Edoardo Donnamaria, riassumendo il pensiero di molti.

Dopo la puntata, Onestini però ha parlato della situazione anche con Milena Miconi, svelando: “Sai cosa? Mi dava una boccata d’aria e anche la sensazione che non fossimo qui… min..a non ci volevo credere. Bello scherzo… quando mi ha detto che usciva io ho detto che non ci credo e mi han detto ‘credici, non è uno scherzo‘”

E ancora: “Ci han detto tanto voi là dentro oltre non andrete, conoscendovi almeno vi siete ritrovati“.

Dopo l’uscita di Ivana, però, Luca ha riattaccato bottone con una persona che mai ci saremmo immaginati: Nikita Pelizon.

Con lei ha parlato in veranda della corsa dei sacchi, causando il caos online. C’è chi ancora non crede che le abbia rivolto la parola e chi, invece, parla di “effetto Ivana“. Sarà stato questo?

