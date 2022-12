GF Vip, Katia Ricciarelli stona: Tavassi e Antonino la imitano e prendono in giro la gaffe

Vedere Katia Ricciarelli che stona in diretta tv al GF Vip non è cosa di tutti i giorni: ecco come l’hanno presa in giro i ragazzi della casa.

Non accade tutti i giorni di vedere Katia Ricciarelli che stona in tv: la soprano è stata ospite dell’ultima puntata del GF Vip, dove ha cantato l’Ave Maria di Schubert per Francesca Cipriani e il suo neo-sposo… ma qualcosa è andato storto.

LEGGI ANCHE :– GF Vip, ‘chi si sposa per soldi è una p…….a’: la frase di Edoardo davanti a Giaele fa discutere

GF Vip: Katia Ricciarelli stona in diretta durante l’ultima puntata

Il ritorno di Katia Ricciarelli al GF Vip, sebbene come ospite, ha emozionato tanti: la vippona ha cantato l’Ave Maria di Schubert come dedica a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, da qualche tempo uniti in matrimonio. Il suo è stato un modo per farsi perdonare l’assenza stessa alle nozze…

Fin qui tutto meraviglioso, se non fosse che anche i gieffini hanno assistito all’esibizione. Anzi, c’è da dire che in molti hanno notato che la Ricciarelli si è lasciata sfuggire una stonatura…

Antonino ed Edoardo scherzano sulla stecca di Katia

Mentre rientravano in casa, Antonino ha cominciato a cantare a sua volta, stonando di proposito. Tavassi l’ha seguito, facendogli il verso… Poi, Spinalbese si è rivolto a Luca Salatino, dicendo: “Oh ma ha stonato!” L’ex tronista in evidente imbarazzo ha risposto: “Eh oh e vabbè dai“

Anche Edoardo Tavassi ha notato il tutto e, insieme a Salatino, è corso a raccontare la cosa a Micol e Ginevra: “Parte una stecca di quelle proprio epiche e io e lui cominciamo a ridere come due matti. Mentre lui rideva, io fingevo di essere commosso e mi sono messo la faccia tra le mani“.

Le ragazze gli hanno fatto notare di non esagerare e lui ha colto subito, correggendo il tiro: “Sto parlando di una cosa di tanto tempo fa, di un concerto delle Spice Girls, di quando era appena uscita Geri Halliwell“.

Katia Ricciarelli stona ma trova belle parole per i ragazzi: “Il GF Vip insegna molto”

Al contrario, Katia Ricciarelli ha trovato belle parole per i vipponi: “Siete belli, bravi e vi seguo. Devo dire che vi invidio un po’. “Anche se sono rimasta lì dentro per cinque mesi e mezzo e dicevo sempre che volevo andarmene, alla fine sono stata bene“

“Devo dire che il GF Vip è un’esperienza di vita e insegna molto. Quindi vi faccio il mio in bocca al lupo“, ha aggiunto poi.

Cosa dice Alfonso Signorini nell’orecchio della Ricciarelli dopo la sua esibizione con ‘stecca’: in pochi lo hanno sentito

Dopo l’esibizione di Katia, Alfonso Signorini le si è rivolto e ha provato a dirle all’orecchio: “Pensa che io stasera parto e vado a Cortina, stanotte vado a sciare“… Peccato che il conduttore non si sia accorto di avere il microfono acceso e di essere in diretta.

Il suo sguardo stupito ha immediatamente tradito la gaffe ma, The Show Must Go On, quindi Alfonso ha fatto finta di niente ed esordito con un “Bene amici!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy