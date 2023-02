GF VIP, Onestini zittisce Ivana mentre parla con Nikita: la reazione dell’ex fidanzata stupisce

Al GF Vip, Luca Onestini allontana Ivana da Nikita: ecco il gesto con il quale ha zittito l’ex fidanzata portandola via dalla Pelizon

Nella puntata del GF Vip del 6 febbraio sono entrati nella casa Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante. I tre nuovi ingressi non sono però nuovi concorrenti ma ospiti a tempo indeterminato. Ovviamente, è la modella ceca, ex fidanzata di Luca Onestini e già concorrente del GF Vip 2 ad attirare l’attenzione di gran parte dei telespettatori: in molti già impazziscono di fronte alle dinamiche che potrebbero crearsi tra proprio tra l’ex tronista, la Mrazova e Nikita…

GF Vip: Onestini allontana Ivana da Nikita

Qualcosa già si è vista nella sera, dopo la puntata, quando Luca si è reso protagonista di un gesto non molto carino nei confronti della sua ex. Ivana stava parlando proprio con Nikita, isolate rispetto agli altri concorrenti… Tra le frasi si è capito un “poi ti spiego cosa ho visto io da fuori“.

Luca si è avvicinato in maniera molto aggressiva, portandole un bicchiere di vino ma di fatto zittendola. Le ha detto subito: “Non rispondere a questa, ti chiede robe da fuori… è pesantissima, lasciala perdere“. Lei ha risposto con un “Dai, Luca“, di fronte ad una stupefatta Nikita rimasta con gli occhi sgranati guardando la scena.

“Poi parleremo con calma e ti dirò anche la mia“, ha detto Ivana alla Pelizon prima di tornare da Onestini. In poche parole, Luca ha voluto allontanare la Mrazova da Nikita, in virtù del cattivo rapporto che ha sviluppato con la Pelizon.

Anche i telespettatori non hanno apprezzato il gesto, tra chi ha commentato “1. Ti Calmi 2. Non l’ha chiesto 3. Inventati meno cavolate” e chi invece ha messo in luce l’atteggiamento non proprio sano del concorrente…

A stupire ancora di più, però, è stato l’atteggiamento di Ivana che ha immediatamente lasciato Nikita per seguire Luca…

Ivana e la scena con la lingua: Luca spiazzato dal gesto della sua ex fidanzata. Cosa è successo stanotte tra i due

I due, prima di andare a dormire, sono rimasti un po’ a chiacchierare in cucina. Ad un certo punto, Ivana ha bevuto dal bicchiere di Luca e lui le ha risposto con un “perché ci scatamurri dentro?”

Lei ha replicato, rispondendo ironicamente: “Ora la bevi, se non la bevi mi offendo. Non ho scatamurrato, era un po’ di mia lingua… tu la conosci“.

