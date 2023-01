GF VIP, cosa ha bisbigliato Luca a Oriana durante l’intervento di Ivana: lui non ci crede?

L’ospitata di Ivana Mrazova al GF Vip ha messo in luce alcuni momenti su Luca Onestini. Ma cosa avrà mai detto a Oriana?

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip abbiamo visto l’intervento di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Onestini: dopo l’ospitata in studio, Luca si è ritrovato tra due fuochi: Oriana Marzoli e Nicole Murgia che chiacchieravano… Ma cosa si saranno dette? E cosa avrà risposto lui?

GF Vip: cosa risponde Luca durante l’ospitata di Ivana Mrazova

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’intervento di Ivana al GF Vip, la concorrente di origine venezuelana ha detto alla Murgia: “Secondo me tornano insieme“. A quel punto Onestini ha bisbigliato qualcosa che lì per lì non si è compreso ma che i telespettatori hanno subito interpretato, anche in virtù della risposta della Marzoli.

Quest’ultima ha infatti replicato con un “ovvio sì, amore sì… è perché lì c’è tutto, ti commuovi” riferito proprio alla Mrazova. Lo stesso ha fatto anche poco dopo la puntata, in cucina, dicendo a Luca: “Giuro, non vedo l’ora di conoscere Ivana e voglio che tu torni con lei”.

Ma cosa aveva mormorato Onestini? Diversi telespettatori hanno catturato il momento, notando come le affermazioni di Oriana lo abbiano contrariato, tanto da avergli fatto rispondere con un “ma che dici?”

Come mai la Mrazova e Onestini si sono lasciati?

Mentre in tanti fanno come Oriana e già sognano un ritorno di fiamma tra Luca e Ivana, altri si chiedono come mai si siano lasciati.

Luca e la Mrazova si sono incontrati e messi insieme al Grande Fratello Vip 2, nel 2017. La loro storia è durata quasi quattro anni e, secondo il loro racconto, è finita dopo il Covid, nel 2021. La coppia non ha retto alle difficoltà della pandemia, che ha trascorso separatamente: tra loro è rimasto però un certo affetto e anche tanta stima, sebbene la storia sia finita poiché il rapporto era definitivamente incrinato.

Cosa è stato scoperto su Luca e Ivana: quel legame ‘segreto’ nonostante si siano lasciati da tempo. Come succederà Lunedì

Nel frattempo in molti, a partire dallo stesso Luca Onestini, stanno sospettando che l’ospitata di Ivana Mrazova al GF Vip sia solo l’antipasto e che lunedì prossimo lei possa entrare nella casa come concorrente, anche per mettere un po’ di sale…

La questione sembra essere piuttosto cara ai fan, anche perché qualcuno ipotizza che sia già tutto programmato. Anche perché, nonostante tra Luca e la Mrazova sia finita da tempo, i due mantengono un legame “segreto”: hanno lo stesso agente… È possibile quindi che Ivana entri nella casa? Cosa accadrà?

La storia d’amore tra l’ex tronista e la modella cominciò nel 2017 proprio al GF Vip… si proverà a fare in modo che ci sia un ritorno di fiamma?

