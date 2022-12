GF VIP, autori esasperati da Onestini e Oriana: lo dicono durante la notte senza peli sulla lingua

Al GF Vip, i comportamenti di Oriana Marzoli e Luca Onestini stanno esasperando gli autori: ecco cosa hanno combinato.

Al GF Vip sono diversi giorni che Oriana Marzoli e Luca Onestini non si stanno comportando proprio secondo il regolamento, tanto da avere costretto gli autori ad intervenire (anche più di una volta). Ma cosa avranno mai combinato?

GF Vip: Oriana e Luca Onestini costringono gli autori ad intervenire più volte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio: i due parlano spesso tra loro in spagnolo e altrettanto spesso coprono i microfoni o provano a parlare in luoghi appartati rispetto alle telecamere. I loro comportamenti hanno esasperato gli autori che, dopo aver tollerato più volte la cosa, ormai intervengono stufi di richiamarli.

“Parliamo in italiano“, hanno chiesto una prima volta… E una seconda hanno detto: “Ragazzi oltre a parlare una lingua che non è italiano, da mezz’ora state parlando coprendo la bocca senza microfoni”.

“Il microfono ce l’abbiamo…”, ha ribattuto Oriana. E Luca ha risposto: “Ci sono le telecamere e tutto, che dobbiamo fare?”

In un’altra occasione, mentre la Marzoli ha cominciato ad inveire in spagnolo (con tanto di parolacce), il Grande Fratello è intervenuto con un esilarante “Ripeto che questa è Roma-Cinecittà. E a Roma si parla italiano”.

Insomma, gli autori sembrano essere ad un passo dal prendere provvedimenti su Luca Onestini e Oriana Marzoli. Loro cosa faranno? Continueranno a parlare in spagnolo, a coprire i microfoni e a nascondersi?

Oriana e il bacio saffico a Giaele: il momento piccante che in tanti aspettavano. La reazione degli autori

Ma se con Onestini le cose hanno preso una piega un po’ esasperante, con Giaele Oriana Marzoli ha invece un bellissimo rapporto. Nella serata di ieri le ha detto una cosa che sta facendo sognare i fan: “Con te mi posso limonare in qualsiasi angolo di questa cosa… ti ho baciato a stampo… Ora mia mamma cosa dirà di me? Sei facile… ti sei limonata anche con Giaele!”

E la De Donà ha replicato: “Invece ti dirà: ‘brava! Dovevi limonarla! Hai avuto l’occasione per farlo‘”.

Sempre nella sera, Oriana ha detto (rivolta a Micol e Giaele): “Non ci fanno limonare a noi? Io voglio limonarmi con loro”… Una frase, questa, che sembra rivolta agli autori che probabilmente non hanno intenzione di mostrare il bacio saffico tra le due (o forse non ancora)…

Sì, perché in molti stanno sperando che il bacio tra Giaele ed Oriana arrivi la notte del 31 dicembre, allo scoccare della mezzanotte… I desideri dei telespettatori saranno esauditi?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy