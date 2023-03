GF VIP, la mamma di Tavassi attacca gli autori? Quel commento sui microfoni che toglievano da mesi: cosa ha scritto

La madre di Edoardo Tavassi, sui social lascia intendere che gli autori usano il van e ciò che accade lì dentro a loro piacimento

Al GF Vip ha fatto scalpore scoprire che la zona del mini van allestito nella casa sia spesso sprovvista di audio rispetto al resto delle stanze, lasciando ciò che accade lì dentro avvolto per buona parte nel mistero.

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5, ha fatto capire che gli autori sanno che cosa accade nel van e cosa dice chi lo frequenta, tra cui Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia (ora eliminata), e che alcune cose non vengono mandate appositamente in onda.

Ma a sorpresa, la mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, ha commentato su Instagram, scrivendo: “La cosa bella è che l’ambientale lo toglievano da mesi e gli autori ne ridevano raccontandomelo. Adesso guarda caso che gli ascolti calano, busta nera”.

“Allora era un vizio e gli autori lo sapevano” ha commentato un utente su Twitter. La produzione vuole quindi usare questa faccenda come argomento per animare le prossime puntate del GF, in vista della finale?

La frase velenosa di Edoardo sulla sua fidanzata: l’errore di essersi messo con lei. Cosa svela durante la notte

Intanto, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrano sempre fermi sugli stessi punti. Le loro incomprensioni hanno condotto la loro storia a un punto – forse – morto.

Durante una discussione, Edoardo Tavassi è arrivato a dire: “La maggior parte delle persone che stanno qua dentro non si sarebbero messe con Antonella” e Donnamaria ha risposto: “Questo di sicuro, purtroppo ho fatto un errore”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy