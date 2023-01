GF VIP, Nicole Murgia squalificata per il gesto del sale al passaggio di Nikita? Cosa ha fatto

Al GF Vip, Nicole Murgia ha messo in atto un gesto nei confronti di Nikita Pelizon: ecco cosa ha fatto quando le è passata alle spalle.

Al GF Vip continuano gli atteggiamenti negativi dei concorrenti nei confronti di Nikita Pelizon: stavolta è Nicole Murgia a porre in atto un gesto che non è piaciuto a nessuno. Ma cosa avrà combinato la concorrente?

GF Vip: Nicole Murgia si lancia del sale alle spalle al passaggio di Nikita. Saranno presi provvedimenti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre Nicole era in cucina con Luca Onestini ed Oriana, Nikita le è passata alle spalle. La Murgia, che stava utilizzando il sale, se ne è sparso subito un po’ dietro le spalle, come si fa per scacciare la sfortuna.

In molti stanno chiedendo che la produzione prenda provvedimenti nei confronti dell’attrice, facendo anche paragoni con quanto è avvenuto con Elenoire. La Ferruzzi fu squalificata per uno sputo al passaggio della Pelizon e per avere usato nei suoi confronti la parola “sfigata“…

L’azione di Nicole è paragonabile a questo comportamenti? Dovranno essere presi provvedimenti verso di lei? Ora rischia la squalifica?

Luca Onestini e la pesante accusa a Nikita: cosa svela a Oriana dopo giorni dall’incidente della scottatura con la piastra

Nicole Murgia non è l’unica ad avere brutti atteggiamenti nei confronti di Nikita Pelizon. Anche Luca Onestini non è nuovo ad accuse verso la concorrente, come ha fatto quando si è trovato insieme a Oriana.

Luca ha ricordato alla Marzoli di quando si è seduta su una piastra per capelli lasciata inavvertitamente su uno sgabello da Nikita. Ebbene, parlando con Oriana, ha detto: “Guarda che c’è la piastra come quella che ti ha bruciato il sedere. Che tra l’altro la tua amica l’ha appoggiata su una sedia. Chi è che appoggia una roba rovente su una sedia dove uno ci si va a sedere? È come se uno mette una me..a in una tazza accanto a quella della cioccolata e poi la mette in frigorifero e la mangia! Come si fa a mettere una roba rovente su una sedia?”

“Ca..o un po’ strano lo è, se ci pensi un po‘”, ridendo alla descrizione di Luca. Peccato che il gesto di Nikita fu del tutto involontario…

