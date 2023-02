GF VIP, Nikita insidia Daniele ma lui la ferma con questa risposta secca: cosa è successo stanotte

Al GF Vip, Nikita prova ad inventare una storia che sembra “modellata” su Oriana e la sottopone a Daniele. Ecco la risposta dell’ex tronista.

Al GF Vip, Nikita Pelizon ha raccontato una storia a Daniele Dal Moro che sembra essere stata modellata su Oriana… ma di che storia si tratta? E perché ha provato a “convincere” di qualcosa il coinquilino?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, la penale che dovrebbe pagare Antonino se abbandonasse la casa: ecco la cifra

GF Vip: la storia di Nikita a Daniele che sembra modellata su Oriana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre l’ex tronista era sul tapis roulant, lei si è avvolta in una coperta arancione e ha cominciato a parlare di queste due ragazze immaginarie: “La sua compagna si ubriaca, una sera torna a casa tutta sbronza. Oggettivamente sta dormendo e lei cerca di non fare rumore ma cerca cibo e cose varie e lascia tutto fuori senza mettere in ordine. Lei si sveglia e trova la sua fidanzata per terra sbragata a mangiare cose random, è oggettivamente ubriaca. La sua reazione?”

La risposta di Daniele deve averla spiazzata e non poco: “Sai cosa? Io ne ho fatte… Ora faccio una vita tranquilla, di base. Ma ne ho combinate così tante che non mi stupisce mai niente. Quindi questa è una situazione dove uno può dire qualsiasi cosa, io ne ho fatte così tante che alla fine non ci vedo niente di male“. Poi ha aggiunto: “Che faccio? Se sta dormendo controllo se respira…”

“E se c’è tutto disordine?”, lo ha incalzato Nikita. E lui: “Non mi da fastidio il disordine, anzi ogni tanto mi piace trovarlo il casino… anche quando vengono amici a casa mi piace lasciare tutto così e mettere a posto dopo“.

Nikita ha risposto con un “ok” un po’ deluso… ma quello che in molti hanno pensato è che la storia in realtà riguardasse Oriana… I riferimenti ad una ragazza a cui piace bere e che non è molto ordinata, secondo i telespettatori, sarebbero proprio alla concorrente latinoamericana

C’è chi pensa che Nikita abbia tentato di scoraggiare il coinquilino che, al contrario, non si è scomposto nemmeno per un momento… Anzi, pur essendo sul tapis roulant, è andato dritto per la sua strada, Cosa succederà adesso? La Pelizon ci riproverà? Oppure si è accorta che con Daniele non è possibile?

Quella frase piccante detta da Daniele a Oriana all’orecchio: cosa le ha detto davanti a tutti

Forse quello che Nikita non ha preso in considerazione è che Daniele sembra non riuscire a staccarsi dalla Marzoli. Mentre i vari concorrenti erano seduti al tavolo a giocare a Risiko, l’ex tronista ha avvinghiato Oriana, tirandosela addosso. All’orecchio, le ha detto: “Volevo farti male e invece a te piace“, facendola ridere tantissimo.

Il momento è stato notato dai telespettatori del reality, conquistandoli tantissimo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy