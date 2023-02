GF VIP, Oriana censurata sulla frase della penale che deve pagare Antonino. Cosa ha detto

Oriana Marzoli viene censurata dalla regia dopo una frase su Antonino Spinalbese

Nella casa del GF Vip, Oriana Marzoli ha mostrato un certo rancore nei confronti di Antonino Spinalbese, con cui, all’inizio, era nata una frequentazione.

La storia è naufragata ben presto per volere di Antonino e, nonostante Oriana abbia dimostrato di voler andare avanti e provare a frequentare Daniele Dal Moro, non si è lasciata del tutto alle spalle la situazione.

Questo è quello che emerge da una chiacchierata che la ragazza ha avuto proprio con Daniele, in cui la si sente dire: “Lo vedo che è morto in questo reality adesso, si annoia da morire e se ne vuole andare: allora vai e paga, voglio vedere che se ne va pagando la penale, non in nomination”.

Immediatamente, la regia del GF VIP è sembrata pronta per censurare le parole di Oriana, abbassando il volume dei microfoni.

Il gesto pesante di Oriana durante la pausa pubblicitaria della puntata: ‘Me li stai gonfiando’. Cosa ha fatto sdraiata sul divano

Sempre Oriana, durante la pausa pubblicitaria della consueta puntata in diretta trasmessa su Canale 5, è stata inquadrata sul divano di casa mentre, in spagnolo, si lamentava, affermando in un modo piuttosto colorito di “avere le scatole piene” della situazione: “Me li sta gonfiando” ha affermato.

“Ma voi che problemi avete? Davvero non insultate mai e non fate il gesto di averli pieni quando discutere con qualcuno? Davvero smettetela di essere finti perbenisti!” ha scritto un utente su Twitter in difesa della ragazza, criticata sui social per il gesto.

