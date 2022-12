GF Vip, la scena super piccante tra Oriana e Giaele: Onestini non riesce a trattenersi. Cosa è successo stanotte

Al GF Vip va in scena un momento ultra sexy tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà: il commento di Onestini non lascia spazio a dubbi.

Al GF Vip è andato in scena un momento ultra-piccante tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli: cosa avranno mai combinato le due sotto lo sguardo di Luca Onestini? Andiamo a scoprire cosa è successo nella casa più spiata d’Italia…

GF Vip: momento hot tra Giaele e Oriana, la reazione di Luca Onestini fa impazzire tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella casa del GF Vip erano le 5 di mattina e due concorrenti hanno cominciato a dare spettacolo in cucina: Oriana era a cavalcioni sull’isola, mentre Giaele la sculacciava e la abbracciava… La De Donà ha anche aggiunto: “Che cu..tto sexy!” mentre palpava la coinquilina.

Luca Onestini, davanti a loro, non ha potuto fare a meno di fare qualche verso di apprezzamento… “Mamma mia che scena“, ha aggiunto poi guardando le due coinquiline.

“Amore ti stai eccitando?”, ha aggiunto Giaele guardandolo con aria di sfida. Luca ha dato un colpo sull’isola, gridando un “uaaaaah” prima di andare via… Il momento è piaciuto a tantissimi: Oriana e Giaele insieme sono davvero una combinazione esplosiva.

La Marzoli e Luca Onestini rischiano penalità: cosa hanno fatto stanotte mentre erano sdraiati sul pavimento

Tra Luca e Onestini e Oriana c’è tanto feeling ma in tanti stanno protestando per un dettaglio: i due parlano spesso in spagnolo tra loro… Va bene che si tratta di una lingua piuttosto intellegibile con l’italiano, ma è contro il regolamento parlare una lingua straniera.

Lo ha fatto ancora poco prima della scena sexy tra Oriana e Giaele, quando era steso sul pavimento con la Marzoli.

Inoltre, qualcun altro ha fatto notare che vanno anche a nascondersi in bagno per parlare… Insomma, non proprio un comportamento secondo regolamento, tanto è vero che in molti stanno chiedendo che vengano presi provvedimenti. D’altronde, bisognerebbe sempre riuscire a capire tutto ciò che dicono i concorrenti… Il Grande Fratello interverrà?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy