Brutto incidente per Oriana, momenti di apprensione nella notte: cosa è successo nell’area beauty della casa del GF Vip

Oriana Marzoli protagonista di un incidente al GF Vip nel quale ha rischiato di farsi davvero male: ecco cosa è successo con Nikita Pelizon.

Al GF Vip va in scena un momento ‘hot’, ma davvero ‘hot’, con protagonista Oriana Marzoli, vittima di un incidente nella casa più spiata d’Italia. La concorrente ha rischiato davvero molto e poteva farsi veramente male. Ma cosa le sarà accaduto?

Incidente al GF Vip: Oriana si brucia con la piastra per capelli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’area beauty del GF Vip, Oriana Marzoli si stava sistemando le extension insieme a Nikita. Ebbene, la Pelizon ha poggiato un attimo la piastra per capelli sulle sedie di ceramiche.

Quindi, mentre Oriana si guardava allo specchio, ad un certo punto si è seduta senza controllare alle sue spalle. Nikita ha gridato un “attenta” per metterla in guardia, ma era troppo tardi: la Marzoli si è praticamente seduta sul ferro rovente della piastra.

“Aiuto, la pelle, vado in fiamme…”, ha cominciato a gridare. Prontissima la reazione di Nikita, che è subito corsa ad aprire l’acqua della vasca per metterla sull’ustione della coinquilina. La Marzoli ha infatti riportato una bruciatura alla coscia e poi si è allontanata per farsi medicare.

L’incidente rischiava di concludersi molto male ma, per fortuna, Oriana non ha riportato ulteriori complicazioni oltre a quella di una piccola ustione che la porterà a dover tenere una fasciatura per qualche giorno.

GF Vip: Nikita Pelizon accusata di aver fatto bruciare la Marzoli

Qualcuno nel frattempo ha accusato Nikita di aver fatto ustionare Oriana: “Poi dite che non porta sfi.a.. io la squalificherei per attentato alla vita dei concorrenti di quella casa. Vergogna“.

Peccato che il gesto non fosse affatto intenzionale e che, anzi, la Pelizon l’abbia subito aiutata, soccorrendola immediatamente.

