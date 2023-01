GF VIP, Oriana zittisce Onestini su Daniele: quella frase che non gli ha mai detto apertamente

Fa sorridere quello che è accaduto al GF Vip tra Oriana Marzoli e Luca Onestini: ecco che cosa hanno detto su Daniele Dal Moro.

Al GF Vip facendo discutere una piccola discussione tra Oriana e Luca Onestini a tema Daniele. Ma di cosa si tratterà mai?

La discussione tra Oriana e Luca a tema Daniele

Partiamo dall’inizio. Dopo la puntata del 30 gennaio, la gelosia di Dal Moro nei confronti del coinquilino è parsa palese a tutti, ma i sentimenti sembrano ricambiati.

Quella che è saltata all’attenzione di tutti è una scena che ha avuto luogo in cucina, mentre Oriana lavava i piatti insieme a Luca. Ad un certo punto, qualcosa ha catturato l’attenzione dell’ex tronista che sembra essersi fatto sfuggire una parola di troppo.

“Cosa fa? Apri il vetro! Ha spaccato non so cosa… il tuo fidanzato!”, ha detto alla Marzoli. Sono bastate queste poche parole però per far scattare la concorrente sudamericana, che non ha accettato che Luca parlasse in quel modo.

“Quello non è niente mio e non lo sarà mai“, ha risposto con stizza. “Come no?”, l’ha provocata ancora Luca. E lei: “No… non andiamo d’accordo… mi sono resa conto”.

“Ma cosa ti sei resa conto? Che eravate adesso insieme…”, ha replicato Onestini. E lei: “Adesso insieme? Io sto parlando ma non ho fatto niente. Ho sempre detto che io rimanevo nella mia posizione. Che io parli con lui non cambia niente“.

Luca si è quindi allontanato sbuffando e lei lo ha richiamato con un “Oh, ti sto parlando… se non ti interessa non mi buttare le frecciatine…”. Lui è andato via ridendo della situazione e continuando a sbeffeggiarla…

Il padre di dal Moro mette un MI PIACE di troppo contro la Marzoli: Daniele si arrabbierà per questa reazione sui social?

Nel frattempo, sui social, in molti si sono accorti che il papà di Daniele Dal Moro si è reso autore di una presa di posizione chiara contro Oriana…

Dopo l’incontro con il figlio, è parso chiaro a tutti che non veda di buon occhio la Marzoli ma, peggio ancora, è stato fatto notare che sui social si sia lasciato scappare un like a una delle “nemiche” di Oriana: Nikita Pelizon.

In puntata lo ha fatto notare Giulia Salemi. Nel post era scritto: “La differenza tra Oriana e Nikita quando parlano con Daniele: la prima non ascolta e si guarda le unghie, la seconda ascolta e si interessa. O lo vedo solo io? Non credo. E credo anche si noti la differenza di come sta lui. E non ditemi di no”.

Insomma, una chiara presa di posizione… cosa farà Daniele quando lo scoprirà?

