GF VIP, Oriana rischia la squalifica: la frase da brividi su Antonella e Martina. Cosa ha detto

Al GF Vip Oriana Marzoli ora rischia la squalifica per quelle parole pronunciate su Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. Ecco cosa ha detto.

Al GF Vip sta facendo discutere quello che ha detto Oriana Marzoli su alcune coinquiline, parole che potrebbero costarle addirittura la squalifica. Ma cosa si sarà mai lasciata sfuggire la concorrente venezuelana? Davvero adesso rischia l’espulsione?

GF Vip: Oriana Marzoli ora rischia davvero la squalifica? Ecco cosa ha detto su Antonella e Martina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad un certo punto, durante la serata dell’8 febbraio, Oriana si è lasciata sfuggire un commento che ora potrebbe costarle caro.

Nel corso della serata, infatti, #GFVip Radio è stata condotta da Alberto de Pisis e Antonella Fiordelisi, ma poi sono intervenuti anche Martina e Daniele Dal Moro. Ed è stato lì, mentre guardava la trasmissione del reality, che Oriana si è lasciata sfuggire un “vorrei ammazzarle” rivolto alle due concorrenti.

Inutile dire che quelle parole hanno fatto impazzire i telespettatori, che su Twitter hanno dato avvio ad una vera e propria ribellione volta a chiedere provvedimenti nei suoi confronti.

“Oriana dice su Antonella e Martina ‘vorrei ammazzarle’, anche questa frase gravissima la vogliamo nascondere o prendete provvedimenti? Basta protezione davanti a parole inqualificabili come queste“, ha scritto una persona.

E qualcuno ha ritirato in ballo l’epoca della squalifica della Lamborghini: “Oriana che dice ‘voglio ammazzarle’… rivolto ad Antonella e Martina non è peggio di quello che ha detto Ginevra?”

Insomma, il comportamento di Oriana non sta piacendo a gran parte dei telespettatori del reality show di casa Mediaset. E il fatto che siano sempre di più quelli che credono che sia ora che vengano presi provvedimenti non fa che dimostrarlo.

La concorrente venezuelana è stata fin dal suo ingresso in gioco una tipa molto fuori dalle righe… ma sono ammissibili parole come queste? Si può dire un “vorrei ammazzarle” nei confronti di altre due persone senza che ci sia un intervento della produzione?

Non si tratta dell’unico exploit di Oriana, né l’unico gesto che potrebbe costarle la squalifica. Dopo la radio, la concorrente ha mostrato chiari segni di insofferenza nei confronti degli altri, che erano in cucina a ridere e scherzare.

Passando loro accanto, ha fatto un verso di derisione e poi, raggiunti Luca Onestini, Nicole e Giaele ha detto in spagnolo “sto diventando matta“, mentre lui tentava di calmarla. Poi, sedutasi con Micol, ha aggiunto: “Questi fo..ti sfigati. Vi tiro addosso tutto il bicchiere. Mi state prendendo per il c..o“.

