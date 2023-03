GF VIP, ragazzi ingrassati nella casa: la particolare richiesta di Davide prima della puntata per mostrarsi senza pancia

Nella casa del GF Vip qualcuno è apparso visibilmente preoccupato per aver perso la proprio forma fisica...

I vipponi rinchiusi nella casa del GF VIP sono, da mesi, costretti a un regime alimentare collettivo che non sempre coincide con le loro abitudini.

Questo ha sicuramente portato alcuni di loro a mettere su qualche chilo, considerando anche la poca attività fisica che hanno potuto fare e la costrizione di vivere in spazi ristretti.

In particolare, Davide è sembrato preoccupato al punto di suggerire a Luca Onestini la sua idea per la prossima puntata in diretta su Canale 5.

“Sai cosa possiamo fare? Possiamo chiedere la pancera, quella brucia grassi” ha detto, facendo scoppiare a ridere Luca Onestini, che ha chiamato Edoardo Tavassi per ridere insieme per la stramba richiesta.

Tavassi dimagrito tantissimo al GF VIP: quanti kg ha perso nella casa. La confessione e lo stupore di Davide

Dall’altra parte, invece, c’è proprio Edoardo Tavassi che, rispetto ad altri concorrenti, nella casa è apparso molto dimagrito.

“Da notare come siano dimagriti Edoardo Tavassi e Giaele ad esempio, a conferma di una mia teoria che chi è preso sentimentalmente al GF non mangia, mentre gli altri si gonfiano. È successo l’anno scorso a Jessica, prima a Cecilia Rodriguez, o a Ferdi se ricordate” ha scritto un utente su Twitter.

Edoardo ha anche confessato che, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, aveva perso quasi 30 chili, che non ha più ripreso. Davide è rimasto molto stupito dal racconto di Tavassi.

“Tutti gli uomini fanno ginnastica per dimagrire e Tavassi che non fa nulla ha perso 10 kg” ha scritto un utente su Twitter.

