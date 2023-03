GF VIP, risvolto inaspettato nei titoli di coda: il mistero su quella frase mandata alla fine del programma

Un mistero si nasconde tra i titoli di cosa del GF Vip: c'è per caso un messaggio segreto che verrà "decriptato" alla fine di questa edizione?

Da circa due mesi a questa parte, la chiusura delle dirette del GF Vip su Canale 5 è stata arricchita da citazioni trash che vengono diffuse tra l’apparizione del logo del reality e quello di Endemol Shine Italy.

Si tratta di “easter egg”, cioè delle sorprese per i fan del programma che lo seguono fino a tarda notte. Queste citazioni sono accompagnate da immagini criptiche che mostrano frasi o frame di backstage della Casa.

In una di queste immagini è stato inquadrato uno schermo del computer con un messaggio che afferma che il Grande Fratello ha nascosto un contenuto speciale in un luogo criptato, per il quale il team ha rivelato parte di un codice che potrebbe essere la chiave per decriptarlo.

Si sostiene che le citazioni alla fine delle puntate siano legate a questo codice e che le risorse per decifrarlo stiano aumentando. Inoltre, sono riportate una serie di citazioni trash pronunciate dai partecipanti del reality show nelle puntate precedenti, il cui significato rimane tutt’ora sconosciuto.

Concorrente vuole abbandonare la casa dopo la puntata di ieri: ‘voglio uscire’. Cosa è successo stanotte.

Tornando ai concorrenti, chi ha seguito la diretta su Canale 5, ha notato come Sonia Bruganelli abbia rimproverato Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.

Micol, in seguito, si è confidata con Giaele De Donà, affermando di voler lasciare il programma a causa delle situazioni spiacevoli che si sono susseguite. La ragazza ha poi spiegato a Tavassi e Donnamaria le ragioni della sua decisione, lamentandosi delle parole del padre di Edoardo e delle clip che lo ritraggono come manipolatore.

Micol ha annunciato di voler fare richiesta di uscire dal programma, poiché stanca e provata dalle situazioni vissute e dalle cinque settimane trascorse all’interno della casa.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset