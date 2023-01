GF VIP, la scena a luci rosse tra Oriana e Daniele: Sarah imbarazzata dalla scena. Cosa è successo stanotte

Scena hot al GF Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: quel momento riesce addirittura ad imbarazzare Sarah Altobello.

Al GF Vip va in scena un momento hot tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: tra un abbraccio, un bacio e altro, stavolta i due concorrenti hanno finito per imbarazzare Sarah Altobello… ma cosa avranno mai combinato?

GF Vip: la scena hot tra Oriana e Daniele che ha imbarazzato la Altobello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Oriana era sul letto, Sarah accanto a lei, Daniele ai piedi del letto. A un certo punto, da sopra le coperte, Dal Moro ha poggiato la testa tra le gambe di Oriana in un momento che più che hot sembrava essere di dolcezza e intimità tra i due…

Poi si è reso conto di quello che stava facendo e ha commentato: “Bebe, questa scena ripresa non è il massimo”. Oriana, resasi conto a sua volta, è scoppiata a ridere. Sarah, lì accanto, è invece sbottata, un po’ arrabbiata e un po’ imbarazzata: “Non tanto qua… io mo me ne vado proprio…”

Momenti hot tra gli Oriele: cosa sta accadendo al GF Vip

Tuttavia, subito dopo, Daniele ha cominciato ad esprimere ad Oriana dei concetti che hanno insospettito non poco i telespettatori. “Un giorno te lo faccio“… ha infatti detto alla Marzoli, mentre lei cercava di capire a cosa si riferisse. Quando ha afferrato, lei ha sorriso e gli ha chiesto: “Veramente?”… In molti hanno pensato si stesse rivolgendo al gesto fatto poco prima alla presenza di Sarah.

Daniele ha risposto “Vorrei…” e l’ha subito abbracciata forte, mentre lei diceva “non è che ti dico di no“.

Tra i due i momenti hot sembrano non finire mai… anche in cucina, l’ex tronista ha rivelato alla concorrente venezuelana: “Oggi avevo voglia“. Lei ha risposto: “E qual era la tua voglia? Di un bacio?” E lui: “No…”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy