GF Vip, Wilma bacia sulla bocca Daniele: il momento è accaduto stanotte lasciando tutti di stucco

Al GF Vip in molti sono rimasti scioccati di fronte al bacio che Wilma Goich ha stampato sulle labbra di Daniele Dal Moro prima di andare a letto.

Al GF Vip c’è stato un momento che ha lasciato tutti di stucco tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro, tra i quali si è visto un bacio che ha provocato un certo shock nei telespettatori del reality show di casa Mediaset. Cosa c’era dietro quel bacio? Era un semplice gesto d’affetto? Un casto bacio della buonanotte? Oppure, conoscendo i precedenti della Goich, voleva essere qualcosa di più?

GF Vip: il bacio tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro lascia tutti di stucco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La cantante non ha mai nascosto le sue simpatie per l’ex tronista, per il quale ha una brutta cotta… Nessuno però avrebbe potuto pensare che si lanciasse in questo modo, dato che, sì, nella sera lo ha direttamente baciato.

Proprio così: mentre Daniele era tranquillamente seduto, Wilma si è avvicinata e gli ha stampato un bacio sulle labbra. Sembrava essere solo un bacio della buonanotte, dato che la Goich stava andando a dormire, ma in molti sono rimasti scioccati…

I commenti dei telespettatori dopo il bacio tra la Goich e l’ex tronista

“Qué cringe por Dios“, ha scritto una persona. E un altro ha fatto notare: “Noi ci scherziamo su (lo faccio anche io) ma pensate se fosse stato a parti invertite. Un uomo di 80 anni che bacia una donna di 30 che ha preso le distanze più e più volte da lui e che ha detto chiaro e tondo che non è interessata“.

E c’è chi invece non ci vede nulla di male: “Daje ragazzi che pesanti pure io saluto mia mamma così a volte! È un gesto di affetto stop“.

