GF VIP, Wilma gelosissima di Daniele e Oriana: cosa ha svelato ad Antonino e Sarah. Cala il gelo

Al GF Vip sta facendo discutere l’atteggiamento di Wilma Goich nei confronti di Daniele e Oriana. Ecco cosa è successo.

Durante l’ultima puntata del GF Vip in molti si sono chiesti il motivo che ha portato Wilma Goich a nominare Oriana e cosa c’entri Daniele Dal Moro… La domanda e lecita e la risposta è arrivata nella notte dai discorsi della cantante…

GF Vip: Wilma Goich contro Daniele e Oriana per la storia delle sigarette

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se la Goich ha nominato Oriana Marzoli un motivo c’è ed è la gelosia. La verità, infatti, sembra essere molto più semplice di quanto non si pensi…

Secondo molti telespettatori, Wilma sarebbe semplicemente gelosa del rapporto che si sta instaurando tra Oriana e Daniele Dal Moro. Parlando con Antonino, la cantante ha infatti tradito una certa insofferenza per la concorrente venezuelana: “Oggi Oriana gli ha chiesto una sigaretta e lui ha detto ‘te la dò perché sei tu’. Poi gliene ho chiesta una io e mi ha detto ‘non ne ho, le ho in camera‘”.

Si tratta di un gesto che si è proprio legata al dito, tanto che nella notte ne ha parlato ancora con Sarah, rimasta senza parole: “Io gli ho chiesto una sigaretta sapendo dov’erano e lui non me le ha più date… me le ha date Patrizia. Io non gliene ho più chieste… Stasera ha detto di nuovo di essere senza sigarette e io non ho detto una parola“.

Daniele e Oriana si coprono e scatta il bacio? Il momento super piccante tra i due nella notte: cosa è successo

In realtà, però, tra Oriana e Daniele c’è una certa vicinanza… Quando Nicole Murgia è andata a parlare con l’ex tronista, ad esempio, Giaele l’ha allontanata dicendo: “Stai rubando il fidanzato a Oriana? Non rubare il fidanzato a Oriana!”

Daniele ha spostato di peso la coinquilina venezuelana, poi abbracciandola con tenerezza mentre lei lo guardava con trasporto… Poi, lei gli ha avvolto la giacca attorno alla testa, coprendosi a sua volta e dicendogli: “Guardami“.

Sotto quella giacca, gli ha detto sicuramente qualcosa… ma in molti credono che un bacetto ci sia scappato… Succederà qualcosa tra i due? Su Daniele, Wilma ha ragione ad essere gelosa di Oriana?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy