GF VIP, ‘ci saremmo dichiarati’: Wilma mente su Daniele? Cosa svela sul loro possibile innamoramento

Al GF Vip, Wilma Goich parla di sé e di Daniele Dal Moro dopo quello che è accaduto con Dana Saber. Ecco cosa svela sul loro “innamoramento”.

Al GF Vip, Wilma Goich sta facendo discutere gran parte dei telespettatori per le sue dichiarazioni su Daniele Dal Moro, del quale in molti dicono che sia completamente innamorata. In particolare, la cantante è andata in incandescenza dopo che Dana Saber è andata a dormire con l’ex tronista. Ma cosa sarà successo nello specifico?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Nicole Murgia squalificata per il gesto del sale al passaggio di Nikita? Cosa ha fatto

Cos’è successo a letto tra Dana Saber e Daniele?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Daniele Dal Moro aveva invitato Dana a dormire con lui. Wilma ha cercato in tutti i modi di convincerla a rimanere sul divano, ma la modella di origine marocchina alla fine ha accettato l’invito di Daniele.

Nel corso della notte, Dana si è quasi completamente denudata mentre era a letto con lui, togliendosi anche il reggiseno… C’è chi sostiene avesse un body sotto, chi invece che sia rimasta così, quasi nuda accanto a Dal Moro.

Wilma innamorata di Daniele? La cantante va su tutte le furie dopo il gesto di Dana

Ad ogni modo, la Saber è riuscita a far andare Wilma su tutte le furie tanto che, parlando con Milena Miconi, la Goich si è lamentata della situazione: “Quando Daniele le ha detto di dormire con lui, lei è andata subito… e io ho detto: ‘va bene, meno male’. Anche perché io so che a Daniele non interessa niente su chi dorme con lui, cioè proprio no. È andata a dormire e io la mattina dopo ho saputo questa cosa… e dico: ‘ma come, noi con gentilezza le offriamo una cosa e lei si propone così, non mi sembra una cosa dignitosa‘. E lei mi fa: ‘ma tu sei innamorata di Daniele‘. Ma io non sono innamorata di Daniele! Ma alla mia età secondo te mi innamoro di Daniele? Ma dove sta scritto? Io e Daniele abbiamo un’amicizia bellissima ma finisce lì la cosa. Se ero innamorato di Daniele o lui lo fosse stato di me ci saremmo dichiarati… ma dai…”

Ad ogni modo, che Wilma sia completamente arrabbiata con Dana è fuori da ogni dubbio… La Saber ci avrà preso? Qual è la verità?

‘Tutta questa scenata’: Daniele lo dice su Wilma senza peli sulla lingua. Cosa dichiara davanti a tutti sulla questione di Dana

Sulla questione Dana e la scenata di Wilma, ha parlato Edoardo Donnamaria, definendo “tutta una scenata” l’exploit della cantante.

Daniele Dal Moro, dunque, ha risposto su quello che è accaduto dopo aver trovato Dana completamente nuda a letto accanto a lui: “Io e Antonella ridevamo perché ci faceva un po’ strano che stesse nuda là. Non perché ci fosse qualche problema ma per le telecamere. È lei che decide se stare nuda o meno. Io non ho visto niente, ero mezzo rincogl…to. Mi ha chiesto la maglietta e gliel’ho data. Ci ha fatto sorridere che stava così sotto duecento telecamere“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy