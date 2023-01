GfVip, ‘non nel mio letto, non fatemi inc…..’: Alberto furioso con Oriana e Luca Onestini all’1 di notte

Nella casa del GF Vip, Alberto De Pisis si è arrabbiato con Luca Onestini e Oriana Marzoli, che si sono messi a scherzare nella camera da letto.

“Ragazzi non nel mio letto! Io non so voi da che paese venite ma se mi tagliate con il bicchiere la gamba vi giuro che mi arrabbio… Non mi piacciono questi giochi, vi potete spostare?! Sto dormendo e con il bicchiere non vieni qui, fallo fuori!” ha urlato Alberto.

“Loro due irrispettosi verso chi voleva dormire. Capisco che non sono in una rsa ma all’una qualcuno può anche aver voglia di riposare” ha scritto un utente su Twitter.

GfVip, Alberto e il consiglio ad Oriana su Onestini: ‘Meglio una bella amicizia che … ‘

Intanto, tra Oriana e Luca il rapporto sembra virare verso un’amicizia e nient’altro. Proprio Alberto ha parlato con Oriana, dicendole sostanzialmente di non illudersi: “Meglio una bella amicizia che una brutta relazione ” Oriana: “Solo dico, non mi fare scenate a volte e basta… Ho capito tutto”.

