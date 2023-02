GfVip, Antonella contro Oriana: le frasi infelici durante il GF game night

Oriana e Antonella si confrontano durante il GF game night e le parole di Antonella fanno rumore

Nella casa del GFVip è andato in scena il “GF game night” dove Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, una di fronte all’altra, se ne sono dette di tutti i colori.

In particolare, non sono passate inosservate le frasi pronunciate da Antonella contro quella che la ragazza vede ormai come un’acerrima nemica.

“Nemmeno con i tacchi è alta quanto me”, “Anche se io sono in ginocchio sono più alta”, “Forse per la prima volta è più alta di me, perché io sto in ginocchio” ha detto Antonella, riferendosi ad Oriana.

“Oriana è una santa, al suo posto non l’avrei tollerata”, “Io una querela la farei! Altroché…”, “Miss sensibilità con menzione speciale al rispetto e all’altruismo” hanno scritto alcuni utenti, in difesa di Oriana.

C’è però anche chi ha pensato di difendere Antonella, scrivendo su Twitter: “Oriana ha detto molto di peggio e non lo riportate”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy