GfVip, ‘corna, lancio di piatti’: Dana spara a zero contro la Murgia. Ecco cosa l’ha fatta arrabbiare

Nella casa del GF Vip Dana Saber ha deciso di scagliarsi senza troppi giri di parole contro Nicole Murgia

Nella casa del GF Vip, due “vippone” sembrano essere arrivate ai ferri corti: si tratta di Nicole Murgia e Dana Saber.

Le due sono state riprese dalle telecamere litigando: “Preoccupati di te stessa e di cornificare meno gli uomini” ha affermato Dana, “io mi preoccupo per le persone che ho vicino” ha risposto Nicole.

Le parole di Dana Saber si riferiscono al passato di Nicole e di pettegolezzi che la riguardano fuori dalla casa del Grande Fratello. “ma fino a poche ore fa Dana dava consigli d’amore a Nicole ora cosa succede?”, “Tirare fuori della roba che non c’entra niente con la casa (di cui non si sa neanche la reale versione dei fatti) per controbattere a cose inerenti alla casa fa di Dana una donna che vale 0” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

“Quanto detto da Dana a Nicole sono cose dette in diretta tv… Lei crede ad Andrea, come lei ha creduto a Onestini. Tutti abbiamo pensato ciò della Murgia, lei essendo un cavallo pazzo lo dice, cerca la discussione per farla sbloccare perché domani è lunedì” hanno commentato altri utenti.

GfVip, Dana esce allo scoperto: ‘A me piacciono…’. La reazione di uno dei coinquilini è esilarante

Intanto, Dana ha deciso di uscire allo scoperto, dicendo ad alta voce chi sono i suoi preferiti nella casa: “A me piacciono Antonino, Daniele e George. Luca no, per niente”. La reazione di George è stata una grande risata coperta con le sue stesse mani.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy