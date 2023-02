GfVip, ‘ah che schifo’: ecco cosa ha detto Oriana entrando in confessionale. Era contro Antonella?

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi: gli utenti su Twitter commentano le frasi e i malumori tra le inquiline della casa

Nella casa del GF Vip si sa: tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli non corre buon sangue. La prima vede Oriana come una nemica pronta a screditarla, la seconda vede in Antonella solo un’astuta giocatrice pronta a passare sempre da vittima.

Nella casa è stata vista proprio Oriana pronunciare la frase “che schifo” nei pressi del confessionale dove c’era Antonella e l’esclamazione è sembrata rivolta proprio alla fidanzata di Edoardo.

Qualcun altro su Twitter ha però capito che Oriana era semplicemente “andata a chiedere una medicina per il mal di testa. ‘Che schifo’ era riferito al mal di testa… Non è corretto da dire in italiano ma lei lo dice spesso quando ha qualche dolore o fastidio”.

“È il minimo rispetto a quello che fa e dice Antonella nei confronti di Oriana e degli altri”, “Invece Antonella che le dà velatamente della poco di buono e dice di Oriana “è una cosa tra amici” va bene? Come fate da donne a difendere una persona del genere. Questo si fa schifo” hanno commentato altri utenti, cercando di difendere Oriana.

Tuttavia, Oriana è stata vista screditare Antonella durante un’altra chiacchierata con Micol Incorvaia: “Stuzzica, provoca, insulta, dice tutto e il giorno dopo vuole fare finta di niente” ha bisbigliato Oriana, “Le ho dato troppe possibilità basta, non mi faccio prendere in giro” ha risposta Micol.

“Mi ricordo all’inizio quando Oriana con Antonella “sparlavano” di Micol dicendo le peggior cose. Ora vedere questa ipocrisia mi fa ridere e provo compassione” ha commentato un utente su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy