GfVip, ‘chissà cosa farà George’: il dubbio di Nikita su Ciupilan dopo l’assenza in studio

Nikita Pelizon ha notato l'assenza di George Ciupilan nello studio della diretta del GF VIP

George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non è stato invitato in studio per partecipare alle puntate in diretta su Canale 5 del programma, a differenza degli altri ex compagni di avventura.

Il ragazzo ha rivelato tramite una storia su Instagram che la produzione ha preso questa decisione. Questo ha causato numerose polemiche tra i fan del programma che si chiedono perché George non sia stato invitato.

Nonostante le richieste del pubblico, il ragazzo non è ancora apparso in studio e nella casa. Nikita Pelizon, che aveva stretto un bel rapporto di amicizia con George, si è fatta delle domande, confrontandosi con Daniele Dal Moro: “Chissà cosa fa George, non lo vedo mai in studio” ha dichiarato.

GfVip, ecco cosa fa George Ciupilan ora: è una novità assoluta

Intanto, fuori dalla casa, George Ciupilan è stato selezionato per un nuovo progetto, quello della Stardust Lab, un’academy per giovani creator in una villa alle porte di Roma.

I ragazzi sono affiancati dai direttori artistici, ovvero attori, registi e sceneggiatori di successo che danno loro obiettivi e “missioni speciali”. I primi 9 creator selezionati – tra cui George – hanno un pubblico di oltre 22 milioni di follower complessivi e seguiranno corsi di recitazione, dizione e storia del cinema.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy