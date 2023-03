GfVip, ‘in che senso?’: Edoardo Donnamaria scioccato dalle parole di Davide sullo studio del GfVip

Edoardo Donnamaria è apparso stupito dalle convinzioni di Davide Donadei dopo aver messo piede nello studio del GF Vip

Nella casa del GF Vip, Edoardo Donnamaria è apparso stupito della sicurezza con la quale Davide Donadei è rientrato velocemente in casa dopo la proclamazione del primo finalista di questa edizione.

Davide ha infatti affermato: “Io pensavo di essere uno dei tre più forti”, riferendosi al televoto e alle preferenze espresse dal pubblico della trasmissione.

Edoardo Donnamaria, un po’ sorpreso, gli ha chiesto: “Ma in che senso scusa?” e Davide ha risposto: “ho avuto percezioni super positive dallo studio, ho sentito cori fare il mio nome”.

Intanto, subito dopo la diretta, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e altri vipponi si sono messi a commentare le immagini viste durante la puntata andata in onda su Canale 5.

In particolare, è stata molto apprezzata un video di Edoardo e Antonella. “Erano 5 mesi che non usciva una bella clip tra me e lei” ha confessato Edoardo.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy