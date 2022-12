GfVip, ‘È presa per il ….’: Guendalina Tavassi si scaglia contro Antonella dopo quelle parole

Antonella mostra delle perplessità du Edoardo e Micol e Guendalina Tavassi interviene sui social

Nella casa del GF Vip è nata una nuova coppia, quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Non tutti però sono apparsi felici per questa love story.

Antonella, infatti, in confessionale ha espresso qualche perplessità e da casa, Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, ha commentato il video senza peli sulla lingua, dichiarando con un video sui social: “È presa lei… per il c**o è presa, da me in primis”.

“Antonella falsa, quando vedrà le clip si mangerà le mani…”, “ma anche dal gf visto che le fanno credere di piacere fuori invece nessuno la sopporta più!” hanno twittato alcuni utenti.

Accade tra Edoardo e Micol dopo la puntata: la scena che fa impazzire i fan

Intanto, dopo la puntata in diretta, Edoardo e Micol sono apparsi vicini a parlare, e si sono appartati rispetto al resto del gruppo. I due sono confrontati sulle sensazioni che stanno provando l’uno per l’altro, scambiandosi parole gentili.

