GfVip, ‘quando lo scoprirà, si inc….à’: la Murgia preoccupata per lo scherzo organizzato contro Daniele

La Murgia e le altre organizzano uno scherzo ai danni di Daniele: si arrabbierà?

Alcune ragazze della casa hanno deciso di organizzare uno scherzo ai danni di Daniele Dal Moro. Micol, Oriana, Nicole e Milena hanno infatti nascosto 5 paia di calzini al giovane.

“Quando lo scoprirà si inc***erà” ha sussurato Nicole. Nelle scorse settimane è infatti già successo che Daniele si è arrabbiato per la misteriosa sparizione dei suoi indumenti intimi. Le sue sfuriate per mutande e calzini spariti hanno fatto spesso ridere alcuni concorrenti.

“Parlano di nascosto, eludono le telecamere, scrivono per capirsi, quanto lo vogliamo prolungare questo schifo? Le regole valgono solo per alcuni, come funziona?” ha scritto su Twitter invece un utente infastidito dal comportamento delle ragazze.

GfVip, lo strano regalo che Daniele fa alla Murgia, ecco cosa le dà per il compleanno

Intanto, per il compleanno di Nicole Murgia, Daniele ha deciso di regalarle una carota. Un regalo piuttosto bizzarro ma sensato se consideriamo la riduzione del budget della spesa inflitto per ben due settimane dagli autori del GF Vip, dopo le ripetute litigate avvenute nella casa.

