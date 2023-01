GfVip, Oriana lo butta sotto il letto di Nikita: indignazione sul web

Il comportamento di Oriana nei confronti di Nikita fa indignare molti utenti a cui non è sfuggito il brutto gesto

Nella casa del Gf Vip un gesto di Oriana Marzoli ai danni di Nikita Pelizon ha indignato molti utenti, che sui social non hanno potuto fare a meno di condannare il gesto.

Oriana, infatti, invece di raccoglierli e pulire, avrebbe calciato sotto al letto di Nikita dei pezzi di vetro, non curante del pericolo e delle buone maniere.

“È una cafona superficiale e bulletta che calcia le robe distrutte da loro a terra dalla parte di Nikita” ha fatto notare uno spettatore, commentando su Twitter.

“Hanno spaccato un bicchiere se qualcuno si aprirà un piede sapete chi ringraziare”, “È vergognoso è lei si dovrebbe vergognare… Invece di prenderla e mettere a posto lei cosa fa…gli dà un calcio x sporcare ancora di più” hanno twittato alcuni utenti.

“E poi fa il dramma a Dana per come tratta le sue cose! Ridicola e maleducata! Rosica per il rapporto di Nikita con Daniele e ce l’ha a morte con Nikita” ha scritto qualcun altro.

GfVip, Nikita lo fa contro Luca Onestini: il gesto da censura

All’inizio di questa avventura, Luca Onestini e Nikita Pelizon sembravano aver instaurato una bella amicizia, ora però finita del tutto alla deriva, tanto che Nikita, parlando con Daniele Dal Moro, ha fatto il gesto del dito medio rivolto proprio a Luca, mandandolo a quel paese.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy