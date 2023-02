GfVip, Sara lo ha notato subito, ecco cosa ha fatto dopo l’imitazione di Nikita

Nikita Pelizon è sembra incupita dopo l'imitazione di Milena Miconi e Sara Altobello se n'è accorta

Nella casa del GF Vip, i concorrenti sono stati messi alla prova attraverso un gioco di imitazioni. Poco dopo, Nikita Pelizon è apparsa un po’ incupita ma l’unica ad essersi accorta che la ragazza è sembrata rimanerci male è stata Sara Altobello.

Sara, infatti, si è avvicinata a Nikita per provare a capire a cosa stesse pensando dopo la sua imitazione fatta da Milena e provare a strappargli un sorriso.

“Sara si è accorta che non è stato carino e ci è rimasta male”, “Sara è un po’ una banderuola ma capisce certe cose”, “Sara la sto molto rivalutando è molto empatica, mi piace vicino a Nikita e Antonella, le sta supportando entrambe!” hanno commentato alcuni su Twitter.

Sui social c’è anche chi ha notato il comportamento assente di Antonella nei confronti dell’amica Nikita: “Antonella la scorsa settimana nel vedere questa aberrante scenetta di Milena avrebbe urlato al bullismo. Oggi, complice il fatto che ha fatto pace con Edoardo è muta”.

GfVip, Nikita lo ha detto durante l’imitazione di Milena: ai fan non sono sfuggite queste parole

“Io non sono così” ha commentato Nikita, davanti alle immagini dell’imitazione messa in scena da Milena Miconi.

Sui social in molti stanno cercando di supportare la ragazza, scrivendo su Twitter: “Un’altra volta la diffamano. Un teatrino che non le rende giustizia”, “Nikita non è così, è l’amica che vorremmo avere tutti. Con Milena e il branco non vorrei condividere nemmeno la stessa stanza”.

