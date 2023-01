GfVip, Signorini: ‘è inaccettabile, faremo delle ricerche’. Edoardo smaschera Antonella in diretta

Antonella ed Edoardo stanno vivendo un un periodo di grande crisi. Il loro rapporto è stato affrontato durante la diretta su Canale 5

Nella puntata in diretta su Canale 5, il GF Vip ha affrontato la grande crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

I due continuano a vivere alti e bassi e Antonella continua a lamentare il comportamento ambiguo di Edoardo, che a suo dire metterebbe al primo posto i suoi amici dentro la casa invece di difendere lei e il loro rapporto.

Edoardo si è difeso più volte, sottolineando l’incoerenza della ragazza: “Tiene più al programma che a me, lei ha pensato di poter sfruttare quella cosa per passare come vittima” ha spiegato Edoardo, riferendosi a un episodio in particolare in cui non si capisce se il ragazzo ha “messo le mani in faccia” alla fidanzata oppure no.

“Io chiedo ufficialmente agli autori di fare una ricerca di immagini: se è così, è la dimostrazione che Antonella finge. Farò delle ricerche, te lo prometto” ha affermato Alfonso, rassicurando Edoardo.

“Antonella è andata in ‘error’ quando ha sentito che faranno la ricerca delle immagini”, “Io imbarazzata al massimo per lei in quel momento” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

GfVip, dopo la puntata Edoardo ci ripensa? Ecco cosa dice ad Antonella

Dopo lo scontro in diretta, però, Edoardo è apparso propenso a chiarire con Antonella, pur di non perderla: “Io voglio tu sappia che io ti amo. Hai una quantità di difetti che non ho mai visto, ma anche una quantità di cose belle che non ho mai visto in una persona. Una cosa così non può finire, ci sono troppe cose che dobbiamo ancora fare insieme” ha confessato il giovane, chiedendo alla ragazza di prendersi del tempo per pensarci e non chiudere ancora definitivamente la loro storia.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy