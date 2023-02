GfVip, la sorella di Sarah viola il regolamento? Ecco cosa ha fatto durante la sorpresa

La casa è spaccata a metà: da che parte sta Sarah Altobello? Le critiche alle parole di sua sorella Giusy

La casa del GF Vip è spaccata in due: da una parte i cosiddetti “spartani”, dall’altra i “persiani”. Durante la puntata in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha affrontato duramente la condotta dei concorrenti, che in questi giorni hanno offerto al pubblico non poche scene di liti e discussioni, decisamente evitabili.

La trasmissione ha dato come al solito la chance ad alcuni inquilini di incontrare i propri affetti: questa volta la possibilità è stata data a Sarah Altobello, che ha potuto parlare per qualche minuto con sua sorella. Alcuni utenti, però, hanno criticato Giusy perché avrebbe violato il regolamento, cercando di influenzare Sarah raccontandole le impressioni del pubblico che segue il programma e dandole consigli su come comportarsi.

“Il fratello di Giaele fu rimproverato perché stava parlando male di Antonella e non poteva influenzarla mentre la sorella di Sarah l’hanno lasciata parlare. Chissà perché” ha notato un utente su Twitter.

“La sorella di Sarah dovrebbe prendere esempio da chi è entrato nella casa unicamente per dare supporto e sostegno al proprio familiare senza accennare ad altre persone che non c’entrano assolutamente nulla” ha commentato qualcun altro.

GfVip, ecco cosa hanno detto le ragazze nel van contro Sarah: spunta il video

Intanto, sui social spunta il video in cui le ragazze si sono riunite nel van della casa a parlare di Sarah e del suo modo di interagire con altri concorrenti, senza schierarsi e prendere posizioni estreme contro nessuno. Anche la sorella di Sarah ha evidenziato la stessa situazione, in cui Sarah appare in un certo senso sempre “neutrale”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy