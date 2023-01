GfVip, Tavassi si sente male: ecco cosa accade dopo la cena

Edoardo Tavassi non riesce a digerire le polpette preparate da Dana Saber e Daniele Dal Moro cerca di aiutarlo con un rimedio fai da te...

Nella casa del GfVip, Daniele Dal Moro ha offerto a Edoardo Tavassi un rimedio per digerire dopo la cena a base di polpette preparate da Dana Saber.

Il giovane ha preparato per lui un bicchiere d’acqua con una dose massiccia di bicarbonato per aiutarlo, ma Edoardo è scoppiato a ridere per l’odore dell’intruglio e le sensazioni tutt’altro che positive dopo averlo bevuto.

La bevanda non ha infatti sortito l’effetto sperato ed Edoardo ha vagato per la casa con lo stomaco sottosopra, tra le risate generali degli altri inquilini.

GfVip, ‘No fratè, m’hai rovinato’: Tavassi scopre cosa c’era nel bicchiere dato da Daniele

Daniele ha spiegato di aver messo nel bicchiere ben 4 cucchiaini di bicarbonato, invece che 1. “Fratè mi hai rovinato” ha esclamato Edoardo verso Daniele, ridendo a crepapelle.

“Edoardo che rutta ancora le polpette all’aglio di Dana…” ha twittato un utente davanti alle immagini di Tavassi che, dopo diverse ore, non aveva ancora risolto il suo problema…

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy